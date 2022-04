Mejorar las previsiones del tren a Granada

El pasado viernes el Ayuntamiento y la Diputación fuimos finalmente convocados por la presidenta de ADIF y el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento para conocer de primera mano, en una reunión celebrada en la Subdelegación de Gobierno, el estudio funcional del tramo ferroviario que unirá Almería con Granada. Es cierto que ya habían celebrado tres reuniones de este tipo en la provincia vecina sin la presencia de almerienses y que no podemos saber si nuestra reunión habría sido convocada sin no haber mediado antes una firme protesta por parte tanto de Ayuntamiento como de Diputación, al vernos excluidos de estos encuentros por razones de índole político. Agradezco el tono de cordialidad y la buena voluntad demostrada por los responsables gubernamentales, a los que expliqué que la expresión pública de nuestro malestar debe situarse en la trascendencia que para la sociedad almeriense tienen sus pésimas, injustas y discriminatorias comunicaciones ferroviarias y no en la agenda partidista del corto plazo político. En todo caso me gustaría decir que el estudio que nos presentaron es, a mi juicio, escasamente ambicioso, porque las mejoras previstas se traducirán en apenas veinte minutos de reducción de la duración del recorrido entre Almería y Granada. Creo que recojo el sentir de una amplia mayoría de la sociedad almeriense si digo que después de haber esperado tantos años nos merecíamos un horizonte de comunicaciones mucho más claro y un catálogo de soluciones más efectivas. Así se lo trasladamos a los responsables de ADIF, a los que desde aquí sigo animando, dado que el estudio no está aún finalizado, a que busquen soluciones más efectivas que redunden en unas comunicaciones ferroviarias más rápidas y mejores no ya sólo con Granada, sino con el resto de España. También aprovechamos para actualizar novedades de proyectos muy necesarios para Almería como el soterramiento de las vías del AVE, que es el tramo más importante de todo el proyecto, para que finalmente los almerienses tengamos alta velocidad vía Murcia y poder disfrutar así de una mejor comunicación con Madrid y con el resto del Corredor Mediterráneo. Desde el Ayuntamiento seguimos tendiendo la mano al resto de administraciones y por eso animamos a ADIF a que termine este estudio informativo buscando la manera acrecentar las mejoras previstas en la conexión Almería-Granada.