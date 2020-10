Meneando el árbol

Unos menean el árbol y otros recogen las nueces, dijo Arzalluz aludiendo a que el terrorismo de la ETA propiciaba que el PNV sacara tajada en su posición política. En un terreno mucho más liviano y, desde luego, nada trágico, el meneo que nos gastamos en Almería con los árboles de la Plaza Vieja es utilizado por el Ayuntamiento para disimular el auténtico objetivo de la remodelación de la plaza. Que no es otro que quitar de en medio el estorbo del Pingurucho. Los ficus vienen a ser un "MacGuffin", una maniobra que se emplea en obras literarias o cinematográficas para distraer la atención y poder seguir con la trama principal.

Lo malo para el Ayuntamiento es que el TSJA no se ha tragado el señuelo y ha dicho que no puede pronunciarse sobre el traslado del Pingurucho porque en la modificación aprobada de la Plaza "solo consta el del anillo de arbolado". Parece claro que lo que se pretendía era emboscar el Pingurucho entre los árboles, a pesar de que sean mucho más bajitos. De hecho, ni siquiera aparece el dichoso traslado en el plan de remodelación de la plaza, tal como dice claramente el TSJA. Un caso claro de macguffin. Aparte de eso, también tiene su gracia el argumento aducido por el Consistorio para quitar los árboles: que las raíces afectan a los restos arqueológicos, argumento que, según el citado Tribunal, no fue esgrimido en su día como motivo del traslado. Un macguffin detrás de otro. Menos mal que el Ayuntamiento tiene un plan B, en el que llevan trabajando algún tiempo porque "tienen que seguir revitalizando el Centro Histórico". Lo que, al parecer, implica quitar de ahí el monumento a Los Coloraos que no es algo que tenga que ver con nuestra historia. Así que, para que no digan que nos dedicamos a criticar, aportaremos una solución al problema, gratis et amore como es nuestra costumbre: ya que lo quitamos de la zona vieja, habrá que llevarlo a la zona moderna para que empiece a crear historia allí. Hay múltiples opciones. Nuestra preferida sería El Puche, zona con amplio futuro (peor que está no puede estar), rodeada de hitos ambientales muy almerienses, como La Vega, el río, el Mamí, Los Partidores, el Lidl y McDonald, entre otros. Donde no cabría es en la nueva ordenación viaria del Paseo, primero porque también es Casco Histórico y segundo porque interrumpiría el paso de ciclistas y peatones que van a comprar. Sin contar con que quitaría mucho espacio para terrazas de bares y chiringuitos.