No podemos creer en las cuentas del PP para el Ayuntamiento de Almería el próximo año. Nuevamente incluyen actuaciones que sabemos no van a ejecutar y, como viene sucediendo año tras año, lo han hecho tarde, fruto del caos organizativo que arrastra la Corporación. Hasta el interventor les ha animado a que den de baja del presupuesto esos proyectos que nunca realizan, además de advertirles de que el documento no cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

El presupuesto que se aprobó en el pasado Pleno solo con los votos del PP perpetúa el abandono de algunos barrios y no resuelven el grave problema de acceso a la vivienda de los jóvenes y las familias con menos recursos. Vuelven a ejercer de trileros con el gasto social, incluyendo como tal servicios que no lo son, como vigilancia o compra de mobiliario. No dan respuestas a la urgente necesidad de revitalización del centro y del Casco Histórico. No apuestan por la mejora de la movilidad.

Consignan casi 1,3 millones a la televisión municipal, donde se sigue insultado a costa del dinero público y, en cambio, no hay nada para pagar el aumento de producción de agua de la desaladora. ¿Saldrá también del bolsillo de los almerienses?

El PP al frente del Ayuntamiento insiste en su política de externalizar y privatizar todos los servicios, a pesar de las malas experiencias que está empezando a acumular por su falta absoluta de control sobre las empresas concesionarias, como le ha ocurrido con ASV Funeser y el caso tanatorio. Y no va a resolver el problema de la falta de limpieza, pues aunque el Área de Sostenibilidad Medioambiental es la que más dinero va a gestionar (más de 48 millones), ya hemos visto que la suciedad aumenta al ritmo que sube la partida.

Las partidas que sí estamos seguros que se van a ejecutar son las de Alcaldía -fotos, videos, redes sociales, en definitiva, postureo-, para las que consignan casi 700.000 euros. Como sabemos que el papel lo soporta todo, los socialistas no hemos apoyado un presupuesto que es irreal, que sigue alimentando el insulto y el autobombo, y, sobre todo, que no recoge las necesidades básicas de los almerienses.