El próximo día 23 tenemos elecciones generales al Congreso y Senado. Todas las elecciones son importantes pero estas revisten un carácter especial, pues se elige entre dos formas de entender el futuro de nuestra sociedad, hacia donde queremos seguir caminando. Por esto es muy importante que haya una alta participación que valide la elección de los ciudadanos. Hace cinco años la izquierda llegó al poder tras la moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, motivada por la sentencia de los tribunales a los escandalosos casos de corrupción del Partido Popular. Desde el minuto uno el PP inició una campaña de desprestigio al nuevo gobierno, tachándolos de ocupas, impostores, gobierno frankestein y otras lindezas.

La oposición ha basado su estrategia en estos años en votar en contra de todo: la reforma laboral, la subida de las pensiones, del salario mínimo, la Ley de la eutanasia, de la Memoria Histórica; además de pasearse por Europa hablando de lo mal que estaba España, cuando nuestra situación es la envidia de nuestros socios europeos. En estas elecciones la derecha y la extrema se presentan con datos falsos y mentiras para pregonar que la economía va mal y que la inflación está disparada. Y cuando se les rebate con datos objetivos, como hicieron los periodistas de RTVE, aumentan la mentira con nuevos argumentos falsos o echan la culpa a información obtenida de agencias, aunque tal información no exista. Es una huida hacia adelante en la loca carrera de la mentira en lugar de reconocer el error.

Pero no contentos con mentir también se dedican a negar y prohibir: No existe el cambio climático porque en verano siempre hace calor; La energía solar no vale para nada, mejor el carbón, el petróleo y las nucleares: no hay violencia de género, son cuatro locas insatisfechas y maridos con divorcios difíciles; los homosexuales y transgénero son una minoría de mal informados y enfermos. Arremeten contra la cultura y demonizan a autores como Federico García Lorca o Virginia Woolf; no les gusta la arquitectura actual y prefieren los ‘estilos regionales y fachadas tradicionales’. El 23 tenemos dos alternativas. Votar a la derecha y los neofascistas para retroceder 50 años y volver a los tiempos de la dictadura, perder derechos y conquistas sociales o votar a la izquierda y seguir avanzando en línea con lo que está haciendo en el resto del mundo respecto a los derechos sociales, los modelos energéticos sostenibles, la libertad de expresión para todos o el aumento de salarios y pensiones. La decisión es nuestra y se manifiesta con el voto.