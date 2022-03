Merecemos ese premio

Que se junten un onubense y un almeriense en una terraza puede dar lugar a un intercambio de quejas similar al de dos ancianos en el ambulatorio contándose sus achaques. "Yo sólo tengo un tren diario a Madrid". "Pero en tres horas y pico estás en la capital, si te cuento lo que tardo yo". "Y no tengo aeropuerto". "Te regalo el mío, que lo tienen para que los aviones hagan prácticas durante horas y molesten a los vecinos". "Es que yo no tengo ni Materno". "Bueno, yo lo estrené prácticamente ayer". "Y tampoco tengo…" "¡Mira, macho, no te quejes más, que tú estás cerca de Sevilla y puedes coger el AVE, el avión o ponerte de parto en un pispás!". "Hombre, con un cambio de sexo y cuarenta años menos ya tendría el Juan Ramón Jiménez, que está saturado, aunque un amigo de Jaén me dice que el hospital de allí...". "¡No! No me cuentes las penas de los jienenses, que con las nuestras vamos sobraos". El caso es que los onubenses se han cansado y han salido a la calle a manifestarse, han creado la plataforma 'Y Huelva Cuándo' (los jienenses ya tienen 'Jaén Merece Más' y 'Levanta Jaén'), y sus protestas acabarán abriendo los telediarios nacionales. En cambio, nosotros nos manifestamos poco y, cuando lo hacemos, somos pacíficos, no rompemos papeleras ni quemamos contenedores, y en cuanto a 'Y Almería Qué', ni está ni se la espera. Es decir, por una parte, mantenemos tranquilas las calles, y, por otra, no contribuimos a la ingobernabilidad del país, con tanto 'Teruel Existe', 'Soria Ya', etcétera. Los politólogos dicen que en el Congreso se van a juntar cien partidos con dos diputados y medio cada uno, y eso va a ser un sindiós. ¿Entonces qué hacer, si los partidos mayoritarios siguen pasando de nosotros? Pues a ver qué nos aconsejan los politólogos; mientras, paz, amor y armonía, quedémonos con los brazos cruzados.

Eso sí, ya puestos a no incordiar, al menos pidamos para Almería el Princesa de Asturias de la Concordia, por aceptar y consentir, sin apenas rechistar, este secular olvido, este perenne ninguneo, en lugar de plantarnos en el madrileño Paseo de la Castellana a incendiar la calle, que es lo único que entienden. Que quien tenga potestad para ello presente la candidatura.