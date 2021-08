Somos la nación que más vacunas pone por minuto, el país que recupera empleo a toda velocidad, el que saluda el FMI como paradigma de la futura bonanza, el que ha vencido al virus no una, sino dos o tres veces ya. Hemos alcanzado unos niveles de bienestar dignos de Rockefeller. Le damos a un botón y aparece en casa un chico con una pizza o una furgoneta de Amazon para satisfacer nuestros más diminutos caprichos. Y desde Punta Umbría a Barcelona todos andamos convencidos que como en nuestro terruño no se está en ningún sitio. De la clase media para arriba se vive tan bien que ni siquiera la envidia asoma cuando leemos que un jugador gasta 11 mil euros diarios en el yate o que otro se trae a su peluquero en avión de Inglaterra. Nos parece natural, se lo merecen, ¿quién lo duda?

Este verano se muestra además espléndido a pesar del virus. Hemos tenido Eurocopa, juegos olímpicos, no hay tiempo para más. Nos llueven las medallas olímpicas. Asistimos por la mañana a extrañas declaraciones de jóvenes que dicen cosas insólitas. En plenas vacaciones, cuando solo los chinos trabajan, quizás, allá lejos, para hacernos felices, nos hablan en la tele de terribles esfuerzos realizados día y noche para conseguirlas. Y uno se admira y se alegra de no ser como esos tíos, de estar en pijama con el mando de la tele en una mano y la tostada con tomate en la otra.

Y ahora, de pronto, después de lo de Ramos, en medio de tanta felicidad, sucede lo de Messi. Es como si encontráramos una cucaracha revoloteando bajo las luces, en medio del escaparate. ¿Cómo que no hay dinero? ¿De qué hablan, qué pretenden esos Laporta o Florentinos diciendo que es preciso cuadrar las cuentas y que no están dispuestos a hipotecar un club 50 años? ¿A qué vienen ahora esos escrúpulos? ¿A la vejez viruelas? ¿No saben que vivimos todos hipotecados? ¿No han oído hablar estos hombres de negocios de la deuda pública, del Plan E o de los fondos europeos que ahora regalan? Y ya que hablamos de un jugador argentino, ¿no conocen lo que es un default o un modesto pagadiós? Pero seamos serios y no permitamos que la cerveza se caliente con la indignación en el vaso. Sigamos disfrutando. Ya habrá alguien en el Gobierno o en la Corona o en la Generalitat que les dé unas clases de contabilidad creativa y les exija que nos dejen disfrutar de la fiesta un ratito más.