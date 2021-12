Michelín a la baja

Ella guía Michelín ha acudido a su cita anual con un mes de retraso sobre su costumbre. Es un retraso intrascendente, pero a Almería nos ha traído otro mucho más penoso: la pérdida de la estrella que tenía el restaurante Alejandro de Roquetas nos deja sólo con una, la de La Costa de El Ejido. La rebaja a la mitad de nuestra cosecha de estrellas no es lo único a lamentar a la vista de la Guía 2022. Almería ha experimentado un considerable bajón en los últimos diez años, a pesar del número creciente de nuevos restaurantes. A principios de siglo la Guía no nos daba ninguna estrella, pero recomendaba diecisiete restaurantes, nueve en la capital y ocho en la provincia. Seis de ellos con el muñequito "Bib Gourmand", que no es una antesala de la estrella, sino que indica "Establecimiento que ofrece una cocina de calidad, a menos de 35 € (sin bebida)".

En 2006 La Costa consiguió la primera estrella de la historia de Almería y en 2009 la logró Alejandro. El número de recomendados seguía casi igual, pero en la guía de 2022 solo quedan nueve: tres en la capital y seis en la provincia. Y solo un "Bib Gourmand". Lo de La Costa es muy meritorio: apareció por primera vez citado en la Guía en 2003 y obtuvo la estrella en 2006. Hoy es la estrella más antigua de Andalucía. El caso de Alejandro es digo de comentar. Abrió en diciembre de 2006 y logró la estrella en 2009; en 2012 abrió un local en Hong-Kong, dejó a sus padres al frente del restaurante y se lo notificó por carta a Michelín; como es habitual en la Guía, le quitaron la estrella en 2013. Lo que no es tan habitual es que la recuperara en 2014 y la haya mantenido hasta ahora a pesar de la ausencia del titular, que ha estado dirigiendo varios años los cinco restaurantes de un resort Barceló en México con 200 personas bajo su mando. Lo paradójico es que la ha perdido justo cuando acaba de regresar para ponerse al frente de su cocina matriz. Alejandro seguro que va a luchar por recuperar la estrella y no dudo de que lo va a conseguir. Cosas más difíciles ha logrado.

José Álvarez también va a mantener mucho tiempo su estrella, la más antigua de Andalucía, porque no para de innovar y avanzar. Para el resto, ojalá que al menos la vanguardia del sector hostelero se pusiera las pilas de la calidad para subir un poquito en las calificaciones.