Acabo de leer en “Granada Hoy” que “la UCO investiga la contratación en el año 2022 de la mujer del célebre Koldo por la empresa granadina Áridos Anfersa, después de que Adif, que dependía directamente del Ministerio de Transportes cuando lo dirigía Ábalos, adjudicara dos contratos a una Unión Temporal de Empresas que no estaba constituida en el momento”. Según diversas agencias de prensa, Adif otorgó el 25 de mayo de 2022 por valor de 557.699,18 euros a la UTE Aritec-Anfersa, que se refería al suministro, transporte y descarga de 17.000 toneladas de balastro. Para la Guardia Civil “resulta llamativo” que el Administrador otorgase “un contrato público a una UTE que aún no se había constituido”, y a la que el 2 de noviembre de 2022 se adjudicó un contrato por valor de 5.264.498,25 euros. La noticia es más amplia, pero cuando he visto el nombre de ADIF, me han venido a la cabeza las obras del AVE de Almería y el hecho de que con lo “desgraciaicos” que somos en Almería para las obras públicas y las inversiones del gobierno central en infraestructuras, bueno del gobierno central y del sevillano, ya que basta recordar cuándo se terminó la A92, lo único que falta es que algo entorpezca el final del AVE.