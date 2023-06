El líder del Partido Popular no tiene proyecto ni equipo. Lo de concurrir a unas elecciones generales como cabeza de lista parece que le queda grande y, con estas mimbres, cuesta pensar en él como presidente del Gobierno de nuestra nación. Núñez Feijóo no quiere debatir, no quiere mostrar a la gente cuál sería su plan de actuación y las y los socialistas nos preguntamos a qué viene ese miedo, por qué teme un cara a cara con Pedro Sánchez. Negarse a debatir es un acto de cobardía en democracia pero, sobre todo, al líder del PP lo que le asusta es enfrentarse a la verdad y tener que oponerse a la evidencia y es que España va mejor con Pedro Sánchez como presidente. Fejióo sabe que es difícil negar que el Salario Mínimo Interprofesional en 2023 es de 1.080 euros al mes mientras que, en 2018, con el Gobierno del PP, era de 735, es decir, un incremento de 344 euros y de un porcentaje del +31,86%, o que la pensión media de jubilación en España en 2023 es de 1.373 euros, con un incremento del 8,5% sólo en este año, mientras que en 2018 era de 1.082. También tiene que ser difícil rebatir que en mayo de 2023 en España había 20.815.399 afiliados a la Seguridad Social mientras que en mayo de 2018 había 18.915.000. Es decir, 1.900.399 afiliados más, lo que supone un 10,5% de incremento. Estas verdades son las que quiere explicar Pedro Sánchez a la ciudadanía abiertamente en un debate con el líder de la oposición, pero lo que subyace de la idea de Feijóo de negarse a debatir es que cuanto mejor va la economía, más se esconde el PP. Con los debates lo que pretendemos las y los socialistas es que la gente puede hacerse una idea de cuáles son los programas de gobierno, que debería ser lo que marque el voto y no las descalificaciones, los bulos y las mentiras que impregnaron la anterior campaña, y es la manera de desenmascarar al PP y a Feijóo. Queremos saber qué va a hacer en justicia social, cuál es su modelo territorial o el plan que tiene previsto para Europa. Lo único que sabemos del PP, de Feijóo y de Vox es que quieren bajar las pensiones, reducir las becas, volver a la reforma laboral de Rajoy, eliminar las políticas de Igualdad y contra la Violencia hacia las mujeres, eliminar el impuesto a la banca y a las eléctricas, proteger a los más ricos y privatizar la sanidad. Es lógico que a Feijóo le entren todos los males cuando le dicen que tiene que debatir con Pedro Sánchez.