Cuando los gobernantes de la Diputación hablan a boca llena de su presupuesto para 2023 para calificarlo como el más social de su historia, queda claro que su espacio de visión es corto, muy cortito, y que lanzan un mensaje dirigido a su audiencia predeterminada, a la que le da lo mismo escuchar arre que so, porque no van a comprobar nada. Y eso, lamentablemente, es el mejor caldo de cultivo para esa pirotecnia política a la que están acostumbrados en el palacete de la calle Navarro Rodrigo y sus sedes satélite, es decir, el socorrido 'miente que algo queda'.Si miramos con un poco de retrospectiva histórica, igual se asustaban estos de ahora de lo que realmente es inversión social, de generar escudos sociales e implantar medidas que a muchos les permitieron hasta estudiar carreras y que proporcionaron unas condiciones de vida dignas a las personas que vivían en los pueblos. Pero no hace falta irnos tan atrás.El caso es que si comparamos el presupuesto de 2022 con el de 2023 no hay diferencias. Bueno, sí hay una: desaparecen las grandes e incontroladas partidas para la compra de mascarillas y material Covid. Menos mal.La variación global apenas es de un millón de euros y las partidas sociales, las que hablan de la protección de la gente, son sencillamente las mismas. Por tanto, aún no sabemos dónde ven las grandezas de un presupuesto si no varía y no modifica las inversiones en las partidas estratégicas.Ahora bien, si quieren saber lo que es inversión social sólo tienen que leerse un poquito nada más de la primera ley estatal sobre servicios sociales de la democracia española, que, obviamente, sólo podía nacer de un gobierno progresista. Es decir, que ahora contaremos con un suelo de protección para los servicios sociales, establecido por ley estatal, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el seno de la Consejo Territorial, un mínimo común en todo el territorio. Además, ese mismo órgano también acordará los estándares mínimos de calidad de esas prestaciones y servicios. Esto es: todos iguales, allí donde vivas o independientemente de dónde te encuentres, hasta el punto de que, en el caso de la sanidad, existirá la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora mismo se produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de traslado de un lugar a otro del Estado. España ratificó el pasado 29 de abril de 2021 la Carta Social Europea, hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, que establece, entre otros, el derecho a los beneficios de los servicios sociales y el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. Y el ejercicio de ambos derechos debe realizarse mediante el fomento y organización de servicios sociales que contribuyan al bienestar y al desarrollo de los individuos y de los grupos en la comunidad, así como a su adaptación al medio o entorno social. Y eso, señoras y señores, es lenguaje extraterrestre para una Diputación Provincial como la de Almería. Yo quiero que sean unos presupuestos sociales, que lo sean de verdad, y hasta estamos dispuestos a explicárselo a los dirigentes de la Diputación para que entiendan que las personas son iguales, vivan donde vivan y gobierne quien gobierne, y que, sobre todo, se trata de garantizar el acceso efectivo a medidas concretas por parte de las personas y las familias que se encuentren en una situación de exclusión social o de pobreza, o que corran el riesgo de entrar en ellas. Es decir, mejorar ese Estado del Bienestar que algunos tratan desmontar con todos los medios a su alcance.