V AMOS a ver cómo llego al final "sin meter la pata" demasiado y, por supuesto sin pisar ningún juanete, pues si ya es "peligroso" hablar de la Iglesia, no me veas si además en los mismos renglones intento hablar de Ucrania.

A lo que iba. Escribo en Miércoles de Ceniza, festividad que debo confesar que siempre he visto bien: me gustan las celebraciones que nos recuerdan aquello de ¿quiénes somos, de donde venimos y dónde vamos? Concretamente en la imposición de la ceniza, el cura da respuesta a esas tres preguntas, lo cual es una cura de humildad para los receptores. Por esas razones, entre otras, me gusta "lo de la ceniza".

Pero hoy se me ha ocurrido una travesura, lo que pasa es que pienso que acabaría muy, pero que muy mal, para el proponente: haber hablado con Putin y pedirle que permitiera a un cura imponerle la ceniza, con cenizas de las que él ha, y está, generado en Ucrania.

¡Dios nos salve de los salvadores de la patria!