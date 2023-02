Como tengo la impresión de que hoy día, a fuerza de usar el copy-paste se puede llegar lejos, voy a empezar a usarlo "descaradamente". Leo en google: "MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha insistido este miércoles en que los precios de los alimentos están bajando como consecuencia de la rebaja del IVA para determinados productos aprobada por el Gobierno y en vigor desde el pasado 1 de enero. "La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas y co ...". Error. Acabo de darme cuenta de que no he hecho "un copia y pega", ya que lo que he hecho, en realidad ha sido una cita. O sea, que soy malo hasta copiando. Bueno, para no caer en una profunda depresión, me consolaré pensando que la responsable de la economía de España, constata fehacientemente, a través de sus cuentas domésticas, que si no vivimos mejor, es porque no sabemos administrar nuestras riquezas.