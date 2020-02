Ministro modificado

Toda obra ferroviaria en Almería tiene un proyecto modificado. Y si la obra se eterniza échele usted la culpa al modificado. Este nuevo Ministro de Transportes, que antes lo era de Fomento del desconcierto, actuaba hasta ahora por inercia de lo que le dejó por escrito su antecesor. Y así parecía que entendía de ferrocarril, hasta que ha tirado de sus asesores de todo a cien que lo han convencido para que se cargue el corredor transversal andaluz y transportarnos a comienzos de los años 90 cuando no había trenes directos entre Sevilla y Almería. Un corredor ferroviario por el que el anterior gobierno de la Junta apostó decididamente. ¿Por qué nos castiga sin razonamiento lógico ni conocimiento de la situación? ¿Por qué puso usted un tercer carril al paso por Loja para hacer compatibles los dos anchos de vía si solo permite usted que pasen los trenes de alta velocidad si la vía está operativa en ancho convencional? (y no nos trate de convencer de lo contrario), ¿Por qué no ha esperado a ver lo que hacían los clientes?

Si la ha cerrado porque está convencido de que nadie subirá a los trenes en ancho convencional y hay que ahorrar costes, puede usted comenzar por eliminar los trenes de cercanías entre Sevilla Santa Justa y la Cartuja que recorren el camino vacíos salvo el maquinista. ¿Por qué no se eliminaron los trenes media distancia por la línea convencional entre Sevilla y Málaga desde el momento en que entraron en servicio los regionales Avant de alta velocidad? ¡Ah claro! es que Almería no entra en los planes.

¿Y cuándo enviará usted al señor Saura para que nos cuente el futuro de las obras de alta velocidad que van de modificado en modificado y no acaban de arrancar? ¡Ah claro!, es que este señor solo va a Murcia y Almería le pilla lejos.

Llegado este punto no nos queda más que rogar al presidente de la Junta de Andalucía que se ponga al frente de la manifestación, como hizo su colega extremeño el Sr. Fernández Vara con el ministro de la Serna, del que consiguió compromisos muy palpables. El Sr Moreno Bonilla solo tiene que echar mano de la hemeroteca para poner en práctica la estrategia a seguir, exigiendo al Gobierno las competencias ferroviarias dentro de Andalucía, como ya las disfrutan Cataluña y el País Vasco, además de citar al Sr. ministro en Almería para que le cuente los prodigios que está obrando entre Almería y Antequera. Y eso que ese es el único camino para continuar el Corredor Mediterráneo. El próximo plan ferroviario para Almería que lo llamen "Vamos a contar mentiras tralará".