Mito y folklore

Para muchos historiadores queda demostrado que los griegos de la antigüedad -a partir de cierto momento- no creían en sus propios mitos. Según esta visión, los mitos no constituían un objeto de fe; estaban más cerca del folclore que de la teología. Sus narraciones fantásticas, muy fabuladas, buscaban excitar la imaginación antes que constituirse en religión ortodoxa. Su variopinto panteón divino se nutría de fábulas donde los dioses eran profundamente defectuosos y humanos, sometidos a toda suerte de pasiones mundanas. Hacia el siglo VII a. C, en la época de Homero, los mitos tenían todavía una cierta observancia y cumplimiento por parte de la sociedad, pero se calcula que dos siglos después, en la generación anterior a Platón, habían perdido todo crédito. En este sentido, Tucídides hablaba del "mito" como sinónimo de fábula incierta. Esta "relajación" religiosa fue mal vista por el tradicionalista Platón. En el fondo, él buscaba en la producción y narración de mitos un mecanismo de cohesión y control social que, en cierta forma, triunfó mucho más tarde en la Europa cristiana medieval, cuando ésta abrazó los postulados neoplatónicos emanados de San Agustín. Los griegos nunca se pusieron de acuerdo en sus creencias; el pueblo llano adoraba a su panteón dionisíaco, con Baco y sus muchachos, para procurarse buenas cosechas y sacralizar la sexualidad, y los políticos y los guerreros tenían su panteón apolíneo u olímpico, con Apolo a la cabeza. El desarrollo de la democracia griega fue parejo con una imposibilidad, cada vez mayor, de consensuar una sola ortodoxia religiosa y de conseguir el crédito de la sociedad por sus prácticas y ritos. En el fondo, como en toda civilización que evoluciona en el seno de una democracia civil, perfectamente asentada, la religión del mundo clásico fue relajándose normativa y doctrinalmente hasta convertirse en folclore. Un lugar de encuentro común para el ocio y la fiesta, donde el rito se conservaba tan solo como una tradición que favorecía el aspecto más lúdico de la vida. Exactamente lo mismo que sucede a nuestra cultura cristiana en el presente; un gran porcentaje de la población se manifiesta ateo u agnóstico y muchos de los que dicen creer en la divinidad cristiana no saben realmente en lo creen pues, en el fondo, desconocen ya toda la doctrina. Sin embargo, la mayoria de todos ellos se reencuentran en el rito festivo.