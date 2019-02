D ías atrás fue noticia la detención de un atracador. Hasta ese momento al hombre le habían ido las cosas muy bien en la profesión ¿Por qué? Porque miraba su horóscopo antes de planificar sus robos, y se lo hacía leer a los miembros de la banda. Quizás esa última vez, llevado por la confianza, pidió a alguno que lo consultara y este leyó virgo en lugar de sagitario, que avisaba de desagradables encuentros con la autoridad. Yo soy un poco lo mismo con los Gobiernos. No es que los considere atracadores, ojo, ni que opine según el horóscopo, sino que me guio por medidas que es plantearlas e intuir que a ese Ejecutivo le queda poco. Pasaba con los horarios. Le sucedió a Borrell como ministro y luego a Rajoy. Un día les dio por intentar arreglarnos los horarios, que en España no les parecían racionales. Poco después el que reajusta sus horarios es el Presidente de Gobierno que con su cese tiene más tiempo libre. En cuestiones laborales ese papel lo cumple la mochila austriaca. Al ministro de Trabajo de 2010 le pareció atractiva. Como sabemos, menos de un año después cambió el Gobierno. Volvió al tema el Gobierno Rajoy animado por Ciudadanos y, ahora, ha sido plantearse de nuevo en la agenda para el cambio 2030 y ya ven: tenemos elecciones.

La mochila en cuestión ha funcionado en Austria porque es un país del tamaño de media Andalucía, con un paro que no llega al 4% y un empleo cualificado muy alto, lo que invita a la empresa a retener al trabajador. Permite, así, la movilidad laboral; que el trabajador no se vea frenado en la idea de cambiar de empresa por el hecho de que si se va se queda sin indemnización. Para financiarse, el sistema consiste en que la empresa ingresa en un fondo el 1,5% del salario de cada trabajador (¿no nos lo bajarían, para compensar?). Si se va se lleva la mochila y si es despedido, como también se la lleva, la indemnización es menor. En Austria se quería facilitar que el trabajador se pueda cambiar de empleo. Aquí se asocia a que al empresario le cueste menos despedir y el disgusto para el trabajador sea menor, que tiene su mochila. Como ven, no es lo mismo. En Austria, además, reconoce el Instituto Austríaco de Investigaciones Económicas el modelo encareció el empleo en sectores como el turismo y la construcción, marcados por la temporalidad, que son nuestro fuerte económico. Vamos, se habla de reformar la reforma laboral para suprimir "los aspectos más lesivos" y no se critica esta mochila que abarata aún más el coste del despido. Quizás, han pensado lo que yo: da igual, porque es proponerse y cambiar de Gobierno.