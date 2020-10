Moción contra Casado

Con la que ha presentado el líder de Vox Santiago Abascal, vamos por la quinta moción de censura que se presenta al amparo de la Constitución. No todas han corrido la misma suerte; de hecho sólo una ha prosperado y fueron rechazadas las que se presentaron en 1980 por el PSOE contra la UCD de Suárez, y por Alianza Popular, en 1987, contra el PSOE, liderado por Felipe González. Alianza Popular estaba regida entonces por Antonio Hernández Mancha y viví la moción con intensidad, porque a la sazón, yo formaba parte del Comité Ejecutivo de ese partido y me encontré con la sorpresa de su presentación, que ya estaba admitida a trámite y señalada la fecha. A mí me pareció un disparate, pero el autor de la idea me argumentó que el candidato que proponíamos era muy poco conocido en la Villa y Corte y necesitaba darse a conocer. Siempre me quedó la duda de cuál fue la verdadera intención del proponente, si enaltecerlo o cargárselo. La tercera moción de censura fue la de Iglesias a Rajoy en 2017 y la cuarta, en 2018, la que ha dado lugar al Gobierno actual

La moción que ahora se presenta va dirigida al actual Gobierno, pero más parece que su destinatario es el jefe de la oposición, el líder del PP, Casado. Él ha declarado que no le importa nada, pero añade que por eso no anuncia el sentido de su voto y ni siquiera concreta si él intervendrá en el Congreso. Es claro que la moción se dirige en realidad contra Casado y su partido. Últimamente, aunque gobiernan en coalición en autonomías y ayuntamientos, los de Vox quieren diferenciarse del PP a la que llaman la "derechita cobarde". La última demostración la tienen en el Parlamento andaluz, donde el representante de Vox ha mostrado su disconformidad con lo expuesto por el presidente de la Junta. La justificación que dan es que se trata de un deber ante la inacción del Gobierno, que es el peor de la Historia, pero quizás se presente en el peor momento y puede entenderse que no dirige sólo contra Sánchez, sino también contra Casado.

Ignoro lo que hará Casado, pero como primera autoridad en el PP, parece lógico que sea él quien intervenga en la moción y allí explique que por la inutilidad de ella, lo que conseguirá es dividir a la derecha. Quizás si Cayetana Álvarez de Toledo hubiera seguido como portavoz, pudiera haber aprovechado que fuera ella la que actuase para subrayar la poca importancia de esta moción y los resultados negativos que conseguirá. ¿Tenía él necesidad u obligación de adelantar su postura?