Mociones reactivadas

E L Partido Popular cree que tiene una oportunidad de gobernar en Carboneras y Huércal Overa y no se da por vencido. Desde el inicio de la legislatura, pese a que ambas alcaldías cayeron en manos de los socialistas, ha trabajado en la búsqueda de una opción para recuperarlas. Hasta ahora todo el esfuerzo no ha dado frutos. Al contrario. Se ha encontrado con las calabazas de aquellos que ha tocado. Pero la esperanza no la pierden. El caso es que no hay día que no haya reuniones en la búsqueda de una alternativa fiable y que no resulte un fiasco de cara al pueblo y a la opinión pública. Erre que erre.