Modernidad a precio vil

Es una vergüenza inconsolable, sin justificación ni perdón, un horror cotidiano, ver esas criaturas migrantes, niños, mujeres muriendo de hambre y de frío, sin asistencia sanitaria ni educativa, gaseados no importa en qué frontera de qué país ni año, porque cada vez son más lugares y más frecuentes esas tragedias, ese genocidio silente, sí, que día a día se noticia en directo. Y al verlos tan miserables y desamparados, siento que acaso no sean sino la calderilla, sin valor alguno, del peaje que reclama la modernidad y el modelo de bienestar del primer mundo para seguir siendo. Un efecto inherente a la globalización que nos ofrece acceder a las maravillas de cualquier lugar del orbe, donde se puede viajar, en horas, a comparar la biota del Ártico a la de la Antártida. Y eso, sin duda, tiene un costo añadido al del transporte porque a la vez, hace posible que los infelices del mundo también lleguen hasta nuestra puerta. No volando, pero llegan. Y contra ese riesgo cierto no vale hoy, ni valdrá mañana, seguir alzando muros fronterizos, con o sin cuchillas, ni seguir pagando el precio vil de prescindir de los valores que logramos como especie, en la Declaración de Derechos Humanos durante el S. XX. Porque el hambre y las guerras, como el aire o el agua, son incontenibles en su expansión. O los controlas en origen o, antes o después, desbordan y te atormentan. Pero no solo no los controlamos, sino que justamente los tratamos como desechos tóxicos de la cara oscura del capitalismo salvaje: el que nos proporciona una modernidad tecnológica sustentada en la expoliación de los recursos vulnerables y baratos del tercer mundo. ¿Saben a qué precio y quién paga tantas armas con las que se matan unos a otros en esos países tan pobres de los huyen millones de exiliados? Claro que lo saben. Pero tampoco importa mucho, la verdad, con tal de que tengamos minerales raros o escasos para la nanotecnología, confecciones baratas y productos básicos al precio que nos envilece. Pero ese bienestar que nos regala la modernidad, ay, no saldrá gratis. Tiene otros precios más allá del que pagamos por él. Que seguirán subiendo hasta el caos o hasta que alguna forma de ONU, pero operativa y creíble, logre competencias y capacidad de intervenir en cualquier país y lugar del mundo, con resoluciones que se respeten porque disponga de una fuerza transnacional que garantice el sueño de un mundo justo y en paz.