En vísperas del mensaje navideño del Jefe del Estado, Pablo Iglesias difundió un vídeo invitando a los españoles a cuestionarse el modelo que preferían: monarquía o república. El Vicepresidente del Reino de España aseguraba que ese debate estaría presente en la conversación de la cena de Nochebuena de muchos hogares españoles. No es cierto.Las preocupaciones de los españoles van por otro lado: el virus, la crisis económica, el paro… Fue el morbo sobre la posible mención al reprobable comportamiento de Juan Carlos I durante décadas lo que suscitó este año un interés mayor en un discurso que, por lo demás, nunca pasa de ser una colección de análisis superficiales y buenos deseos. Por eso da igual lo que diga Su Majestad, los partidarios de la monarquía del 78 lo alabarán y sus detractores lo criticarán. No se esperan nunca sorpresas. La Casa Real no se sale del guión. Guión pactado con los gobiernos de turno y que pasa -no puede ser de otro modo- por la defensa del régimen vigente, el régimen que devolvió el trono y los privilegios a los borbones.

Por eso, el juicio que a cada uno merezcan esta monarquía y los reinados de Juan Carlos I y Felipe VI va ligado necesariamente a la valoración que se realice de la evolución política y social de España durante los últimos 40 años. Aquellos que la valoran positivamente, le darán su aprobado. Aquellos que consideramos que el modelo autonómico está siendo nefasto porque es un despilfarro insostenible y está poniendo en riesgo la integridad territorial de la nación; los que somos críticos con la sumisión a una Unión Europea que ha desmantelado nuestra industria, perjudicado gravemente a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores y ha cronificado una tasa de desempleo elevadísima; los que contemplamos con espanto cómo se impone la cultura de la muerte con el aborto y la eutanasia; quienes constatamos la extensión de la corrupción a buena parte de las instituciones del régimen (partidos, sindicatos, ayuntamientos, comunidades y jefatura del Estado), no podemos darle el aprobado. "Necesita mejorar" diríamos, recordando el eufemismo empleado durante años para las calificaciones escolares tratando de no herir la sensibilidad del alumno.

Monarquía o república son, en cualquier caso, secundarias. Lo importante es que sirvan a España y a los españoles. ¿Lo hace esta monarquía?