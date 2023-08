Hemos leído el artículo titulado “La falacia de los Coloraos”, del coronel en la reserva don Javier Soriano Trujillo, que aparece publicado en el Diario de Almería, del día cinco del corriente. Este señor fue el orador en el “homenaje” oficial de 2021 a dichas víctimas. Sin ánimo de polemizar y ciñéndonos al relato de los hechos acaecidos en 1824 en nuestra ciudad, que se vierten en tal artículo, esta Asociación se ve en la obligación de disentir del contenido del mismo por no ajustarse en varios puntos a la realidad histórica documentada. Por otra parte, creemos que no viene al caso mezclar estos hechos con situaciones terribles ocurridas 112 años después.

En primer lugar, debemos hacer constar que aquellos prisioneros de 1824 no fueron sometidos a juicio, solo interrogados y careados entre sí, salvo en el caso de los extranjeros, a quienes se permitió la presencia del representante de su país en Almería. Cuando se producían delaciones consideradas de interés por la autoridad militar, actuaban los escribanos que dejaban constancia escrita de la delación. En estos términos se produjeron las sentencias de los 22 primeros ejecutados el día 24 de agosto, y uno, el siguiente 28 de este mes, que fueron exclusiva responsabilidad del gobernador político-militar Pírez y de su asesor el alcalde mayor (juez) Angulo, sin perjuicio de la existencia de otros colaboradores de menor rango. El párrafo primero del artículo 1º de la tremenda ley penal de 20 de agosto de 1824, mucho más estricto que lo actuado, dice así: “Todos los españoles procedentes de la bahía de Gibraltar o de cualquier otro punto que hayan desembarcado o desembarquen en las costas de España e islas adyacentes, y que, con armas, papeles sediciosos o de cualquier otro modo, intenten establecer el sistema anárquico llamado constitucional, o perturbar el orden público, serán pasados por las armas inmediatamente que sean aprehendidos, sin otra dilación que la precisa para recibir los auxilios espirituales”.

Los fusilados en total fueron 26 y los condenados a carreras de baquetas (mañana del 10 de septiembre siguiente), cuatro. Estos sufrieron, además, reclusión de 8 años en los presidios de África, con la mención especial de no soltarlos de la cadena sin la expresa autorización de la Capitanía General de Granada. Damos la apreciación jurídica y datos históricos concretos que anteceden porque el Sr. Soriano, según escribe, toma los suyos del libro “Breve Historia de Almería” del, sin duda alguna, prestigioso historiador Tapia Garrido. Este, en su artículo “Los Coloraos de Jesús de Perceval” (La Voz de Almería, martes 22 de julio de 1980, pág. 17), precisamente ya advertía que “no pude trabajar en el archivo del ayuntamiento cuando preparaba mi libro… Breve Historia de Almería, y tuve que conformarme con fichas de los que otros habían publicado…” Añadimos que las dificultades de investigación en el archivo municipal las ocasionaba entonces “un personajillo” que tenía bloqueado desde tiempo el acceso a los legajos de “Los Coloraos”, al parecer valiéndose del ambiente propicio del momento.

En segundo lugar, debemos recordar que ya en 1812, concretamente el 14 de agosto, las Cortes de Cádiz ordenaron que las principales plazas en donde se hubiera publicado la Carta Magna se denominasen en lo sucesivo Plaza de la Constitución, haciéndolo así constar “en la lápida erigida en la misma al indicado objeto”. Así se hizo en Almería hasta la llegada de Fernando VII a España el 4 de mayo de 1814,

cuando esa Constitución y esos decretos de las Cortes fueron declarados nulos, ordenándose “ se quitasen de en medio del tiempo”. Así se hizo también en Almería. Cuentan las crónicas de entonces, con refinada satisfacción, que en nuestras Casas Consistoriales se procedió a la quema de la Constitución, y no contentos con la quema, se pasó a dar sepultura a las cenizas en fúnebre procesión. Más adelante, el 19 de marzo de 1823, se colocó en la fachada de nuestro ayuntamiento una magnífica lápida constitucional, acto al que asistió en formación la milicia nacional “alternando sus descargas con el repique de campanas y el sonido armonioso de las músicas”. No obstante, el 27 de agosto siguiente, la ciudad fue ocupada militarmente por el ejército realista francés y la lápida y la bandera de la milicia nacional fueron arrolladas materialmente por el populacho. Y, en fin, es conocido cómo el diario Yugo —26 de marzo de 1941—, hablando de los jardines almerienses, decía: “Frente al Ayuntamiento, en la Plaza Vieja, unos árboles y unas flores forman conjunto al horripilante obelisco que recuerda todavía a los Mártires de la Constitución”. Como sabemos, tras la profanación a marrazos de la cripta que contenía las cenizas de aquellos liberales, el Yugo (24 de julio de 1943) confirmaba el “desmonte” y desaparición del monumento. Ese que se alzaba, decía, “como un dedo amenazador ante la almibarada arquitectura de nuestro Ayuntamiento”. Lo del dedo parece tener resonancias bíblicas “… si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador…” (Isaías 58:9-12). No obstante, la brevedad de esta síntesis, confiamos en que el lector pueda apreciar que la llamada Plaza Vieja es un LUGAR DE MEMORIA, que alberga el principal monumento civil de nuestra ciudad, en diálogo permanente con su ayuntamiento.

La Ley de Memoria Democrática podrá gustar a unos, y a otros, no tanto. Pero es evidente que la resolución que emana de la misma, y el inicio de la incoación del expediente (por cierto, tras solicitud con memoria documentada presentada al Ministerio de Presidencia por nuestra Asociación), dará mayor protección futura al referido lugar y a su monumento, al igual que en otros rincones de España, tales como la Plaza de la Merced, en Málaga, o la de Mariana Pineda, en Granada; protección que resulta imprescindible y es de agradecer, en evitación de peligrosas escaramuzas del poder, eso que alguien ha calificado de “irresponsabilidad mercantilista transitoria”

Y en fin, sacar a colación de un solo plumazo, de forma extemporánea, hechos lamentables de 1936, con el levantamiento de los Coloraos de 1824, su monumento y la tan cacareada Plaza Vieja, parece injustificable. Al Sr. Soriano y a todos ¡ Libertad, libertad sin ira…!, como cantábamos en la casi olvidada Transición.