Cuentan los presentes que era en un tono amable, distendido, no se esperaba otra cosa del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, cuando, dirigiéndose a la presidenta de la comunidad de Madrid, la señora Ayuso, le dijo que Andalucía ahora iba a por Madrid. Si no se conociera en el Pp la cara de bondad que tiene el malagueño, rellena como un bollito de crema o chocolate, alguien podía pensar escuchando al andaluz que se había tomado un par, o tres palomillas aquella mañana tras el café y la tostada con jamón de Jabugo y tomate raf del desayuno.

(Recomiendo las palomillas, o limoncillos, que hacen en el restaurante La Reja de Gádor, son de las mejores que he probado en nuestra provincia, y me precio de ser buen conocedor del producto)

El presidente Moreno Bonilla, con acento malagueño, nada tiene que ver con el del bajo Guadalquivir, le avisó a su compañera de partido y de presidencia autonómica, la madrileña Ayuso, que ahora Andalucía iba a por Madrid. Que el gobierno que él preside lograría que su comunidad fuera la que menos presión fiscal tuviera de España ¿Y por qué no? A por ello presidente.

Hubo media sonrisa de por medio en el rostro del andaluz, no se estaba enfrentando a la presidenta madrileña, lo comprenden ¿verdad? Era una gracieta, un decir con deje de esta tierra de María Santísima y de todos los Santos, de que seremos los más y que no le ponemos barras a los mares que nos bañan. Si el hombre se siente liberal, es lógico que quiera rebajar la presión fiscal de su gobierno y sacar las manos del estado, aunque solo sea el autonómico, de los bolsillos de los ciudadanos.

Imagino que todos estamos de acuerdo en pagar menos al fisco. Dicen los que entienden de pagos de impuestos que los trabajadores están hasta el mes de junio trabajando para las arcas que domina Pedro, o lo que es lo mismo, para los bolsillos de los políticos, que harán con nuestro dinero lo que les de la gana en cada momento. Si Moreno Bonilla nos va a rebajar ese pago, miel sobre hojuelas. Le estaremos muy agradecidos por ello, y seremos nosotros los ciudadanos los que nos gastemos nuestro dinero en lo que nos salga de los pinreles.

Una cosa no me ha quedado muy clara. ¿Qué partes de su gobierno se van a quedar sin el dinero de nuestros impuestos? Si algo le he escuchado en estos últimos días, es la subida de su sueldo un 19 por ciento y la creación de no sé que historia con los expresidentes con un gasto de casi 244 mil euros al año en personal y gasto.