Moreno Bonilla, ese mal gestor

El líder nacional del PP y la portavoz del PP en el Congreso han dicho que el Gobierno "se está forrando cobrando impuestos" porque recauda más que nunca. En Andalucía, entre 2018 y 2021 se ha subido un 14,6% la recaudación de impuestos que, en nuestra comunidad y de la mano de Moreno Bonilla, en lugar de invertirlo en lo importante, en la gente, se destina a cuestiones como plagar la administración pública de nuevos cargos de alta dirección que, en esta nueva legislatura hay más que nunca. A diferencia de la gestión que realiza Moreno Bonilla en Andalucía con los fondos públicos, el Gobierno de España invierte en las personas y hace tiempo que inició una senda en la que no va a dejar a nadie atrás en este contexto internacional de crisis económica provocada por la invasión de Ucrania. Fruto de ello son los ERTEs, las bonificaciones al gasóleo, la excepción ibérica, la bajada del IVA del gas y otras tantas medidas que benefician a las pymes, autónomos y familias y que han contado, para vergüenza nacional, con el voto contrario del PP de Núñez Feijóo en el Congreso. Hay claras y abismales diferencias entre los gobiernos de Moreno Bonilla y Pedro Sánchez y vemos, cada vez con más claridad, el papel que jugamos las personas para ambos mandatarios. Para el socialista estamos en el centro absoluto, mientras que para el 'popular' no contamos absolutamente nada. Así lo ha demostrado en estos últimos cuatro años en los que gobierna en Andalucía y así, mucho me temo, será durante los cuatro siguientes con su mayoría absoluta. Moreno Bonilla ha presentado y aprobado un nuevo presupuesto, en el que el 90% de las inversiones previstas están financiadas con fondos del Gobierno de España o de la UE. Andalucía tiene más dinero que nunca gracias a los fondos estatales y europeos, pero tenemos un gran problema, y es que Moreno Bonilla no sabe gestionar. En 2022 tenía 5.200 millones de euros para invertir y, a finales de septiembre, únicamente había ejecutado 931 millones de euros. Es decir, más de 4.200 millones de euros se encuentran paralizados en un cajón y no se ha podido beneficiar, aún, la ciudadanía andaluza. Las inversiones que, en materia sanitaria, educativa, hídrica, de vivienda, de I+D o industrial que ha realizado el Gobierno del PP en el presente ejercicio fiscal, se sitúan por debajo del 17% y, en materia agraria de los 865 millones de euros del FEADER, tan sólo se ha ejecutado un 23,8%, todo un perjuicio para nuestro sector agrícola. Tampoco pinta mejor para los trabajadores y trabajadoras porque de los 1.023 millones de los que disponía Moreno Bonilla para políticas de empleo, tan sólo ha ejecutado 208 millones, un 20%. Con estos datos sobre la mesa me pregunto de qué presume Moreno Bonilla.