C OMO es nuestra obligación, por la cuenta que nos trae, coincidimos con el editorial del jueves de este nuestro amado Diario en que había que llegar a un acuerdo acerca de la ley sobre los regadíos en los límites de Doñana. La susodicha norma, ya aprobada por el parlamento andaluz, ha ido a parar al congelador -de donde posiblemente no salga- mientras Gobierno y Junta se van a reunir para negociar un acuerdo. Coincidimos con el editorial, y con la opinión casi general, de que no se tenía que haber llegado a este punto, y la tal ley no se debería de haber elaborado en contra de la comunidad científica, de la Unión Europea, de la Unesco,..y del sentido común. Antes de seguir con el comentario hay varios “detalles” que anotar: el deshielo se ha producido en un encuentro en Sevilla entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta tercera del Gobierno, la cual ha venido a ofrecer un cerro de millones (350 para ser concretos) para que Moreno se los gaste en expropiar tierras que tienen derechos de riego adquiridos. Compra que se suma a la anunciada de la finca Veta la Palma, para integrarla en el Parque.

Con todo esto, ¿qué va a pasar con los regadíos ilegales que la ley congelada pretendía legalizar? Porque el que se amplíe el Parque no quiere decir que los ilegales no vayan a seguir en su cómoda posición. Hay que añadir que los regantes legales están en contra de que los ilegales les hagan una competencia desleal, como pasa en cualquier negocio. De hecho, el sector fresero presente en la feria madrileña Fruit Attraction está dedicando una gran parte de sus esfuerzos a tratar de mejorar su imagen internacional, dañada por lo de Doñana; y también por lo del asentamiento que ardió el otro día. En esto, coincide con Almería, porque las ventas de productos en Europa están ya condicionadas por el “sello social”. O sea, que hay otra motivación para el acuerdo comentado además del que señala el editorial citado: “que por primera vez en dos años largos no hay en el horizonte ninguna convocatoria electoral que convierta Doñana y los intereses de los agricultores en argumento de confrontación.” Además, añadimos nosotros, ya es casualidad que el anuncio del acuerdo Gobierno-Junta se haya producido el mismo día de la inauguración de la mundialmente famosa Fruit Attraction, donde miles de compradores europeos y del resto del mundo están con las orejas tiesas con la fresa onubense. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…