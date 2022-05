Moreno con cara de Macron

Abascal dijo en la noche electoral de Castilla y León que a su representante se le estaba poniendo cara de vicepresidente, y ahora en Andalucía ha adelantado que a Olona "se le está poniendo cara de presidenta". "¡PSOE, PP, la misma mierda es!", gritaban los del 15-M en 2011, y muchos vimos en aquel proyecto un despertar de los jóvenes a la cosa pública, ya era hora, al fin abandonaban su pasotismo y, un poco, sus botellones. Pero visto en lo que ha desembocado aquel movimiento que predicaba que lo importante eran los equipos, no los líderes (menos mal, si hubieran sido los líderes, Podemos habría exigido a Sánchez para formar gobierno que el retrato de Pablo Iglesias presidiera, por decreto, el salón de todos los hogares españoles); visto lo que dio de sí aquello, digo, ministras como Ione e Irene, por ejemplo, muchos hubiéramos preferido seguir con "la mierda" conocida que por la que había que conocer. "¡PSOE, PP, lo menos malo es!", grito yo ahora, ante este sombrío panorama de populismos a derecha e izquierda que se retroalimentan, pero me temo que los dirigentes socialistas lo que quieren es que los populares pacten con Vox, y los populares, que los socialistas hagan lo propio con secesionistas y podemitas. Es lo que tenemos, con estos cabestros hemos de arar. Y no es que yo pida gobiernos de coalición entre estos dos partidos, esto no es Alemania, ya quisiéramos, pero sí que cada una de estas dos formaciones practique el ejercicio de la abstención parlamentaria para facilitar la gobernabilidad de la otra cuando toque. Sin embargo, Feijóo cometió su primer gran error votando no al decreto anticrisis y Sánchez (a éste le conocemos ya) se olvidó de Feijóo en cuanto Bildu le puso ojitos. El presidente del Gobierno juega en la Tercera División del Patriotismo y está en puestos de descenso y el líder de la oposición, en la Segunda y lejos del ascenso.

Mientras llegan políticos que militen en la división de oro, si es que llegan, la gran mayoría de electores deberíamos suplir las incapacidades que sufren nuestros principales gobernantes y, como aquí no hay segundas vueltas, en el caso de Andalucía tal vez deberíamos procurar que a Moreno (lo siento, Espadas, las encuestas, otra vez será) se le fuera poniendo ya cara de Macron, antes de que a nosotros se nos quede cara de tontos en la noche del 19-J.