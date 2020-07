Morricone y Almería

Suena una armónica y la dorada luz de Almería inunda nuestra imaginación; no importa lo lejos que podamos estar de casa. El lunes seis de julio amaneció con la triste noticia del fallecimiento del Maestro Ennio Morricone. Nos dice hasta siempre en su Roma natal. La vida es mejor cuando está acompañada por las inolvidables bandas sonoras que compuso. El cine y Morricone son felizmente inseparables. Almería forma parte de su biografía por su colaboración en la Trilogía del Dólar, con el director Sergio Leone. Ambos se conocían y eran amigos desde la infancia. Junto a Clint Eastwood crearon un nuevo estilo de western, el spaghetti western, que escenificaron en nuestra tierra. El éxito que lograron hizo que Almería forme parte del imaginario colectivo de la Historia del Cine con personalidad y música propias, como nos recuerda el director Quentin Tarantino en su brillante Erase una vez en Hollywood. En junio, junto a John Williams, se le otorgó el Premio Princesa de Asturias de las Artes. A lo largo de su extensa carrera compuso más de 500 bandas sonoras, siendo considerado como un compositor siempre innovador. Apoyándose en todos los instrumentos, incluida la voz humana, ha creado escuela propia. Sobre su estilo afirmaba: "Es siempre el de la película. Trabajo para un director, no para mí". Queridos lectores, amo a Morricone desde que era una niña, en su música he encontrado alegría, consuelo e inspiración para soñar. Hace muchos años en Santander, en una tienda del Paseo de Pereda compré el disco de la banda sonora que compuso para la serie de televisión Marco Polo (1982). Un tesoro para mí, la carpeta del disco es preciosa, con fondo rojo y una góndola con forma de dragón. Siempre tendremos Cinema Paradiso. Su director, Giuseppe Tornatore dice sobre el compositor: "Para mí, es más que un simple colaborador. He construido cada una de mis películas con él. No es que Cinema Paradiso sería otra sin su música simplemente sin Morricone no sería. Y así una a una todas mis películas". Le puso música a las Cataratas de Iguazú. Conmovedora y apasionante partitura para La Misión. Al abrigo del Teatro Cervantes le espera su merecida estrella. Que sea el sentido homenaje de los almerienses al Maestro Morricone, para compartirlo con el mundo que él siempre ayudó a mejorar con su arte y ejemplo de vida. Siempre fue bueno. Hasta siempre Ennio Morricone.