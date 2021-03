Motor económico

Los socialistas defendemos un empleo de calidad y unas condiciones dignas en el lugar de trabajo. Por eso, en el próximo pleno del Ayuntamiento llevaremos una moción en apoyo al polígono industrial del Sector 20. Además de un Plan de Actuación, reclamaremos una línea de autobús urbano que recorra el Polígono con diferentes paradas dentro del recinto; crear un carril bici, y habilitar zonas de aparcamiento en los solares municipales. Además, pedimos constituir una mesa de trabajo para abordar los problemas de la basura que se genera y la necesidad de establecer un punto limpio que facilite la recogida y el vertido controlado de estos desechos industriales.

Hablamos de un núcleo industrial de primer orden en nuestra ciudad, con más de 300 empresas y al que 7.800 personas acuden a trabajar. Años de abandono municipal han provocado su aislamiento, obligando a la entidad de conservación a centrar sus esfuerzos en garantizar la seguridad, una lucha que libran solos, sin ayuda del Ayuntamiento.

Todas estas empresas contribuyen ampliamente a las arcas municipales con el pago de tasas e impuestos, pero sin embargo, no reciben los servicios que el Ayuntamiento tiene la obligación de prestarles. No hay que olvidar que el Consistorio forma parte, junto con los propietarios de las parcelas, de la Entidad de Conservación de este polígono.

El Ayuntamiento está obligado, entre otras cosas, a su mantenimiento, a garantizar el alumbrado público, a la conservación de la red viaria y de las zonas verdes. Pero las calles están llenas de baches, las aceras están rotas, el alumbrado apenas funciona, no hay aparcamientos públicos, las zonas verdes ya no existen y el autobús urbano no llega. Uno de los principales problemas del polígono del Sector 20 es que el Ayuntamiento no lo ha dotado de un sistema adecuado de retirada de residuos y líquidos, y, como consecuencia de ello, las basuras que genera la actividad industrial se acumulan en determinadas zonas produciéndose vertidos de forma incontrolada.

Este espacio, creado en 1993, es esencial para dar cabida y soporte al tejido económico industrial de Almería. Por eso, desde el PSOE exigimos al alcalde que asuma sus obligaciones y ponga en valor la principal zona industrial de la ciudad, evitando que siga degradándose y proporcionándole los servicios y equipamientos que necesita para convertirse en uno de los motores que impulse nuestra economía después del COVID.