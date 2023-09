Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento de Almería ha preparado una serie de actividades. Nos alegramos de que el PP comience a abrir los ojos a esta nueva realidad que los socialistas venimos reclamando, pero animamos a sus mandatarios a demostrar que, más allá de las propuestas y de las fotos, están los hechos. Cada día, en la capital circulan 94.000 turismos, 254 taxis y 1.233 vehículos de mercancías, cifras en absoluto desdeñables para una ciudad de 200.000 habitantes. Los atascos de tráfico que a diario sufren los almerienses son consecuencia de una mala planificación urbana y del incumplimiento reiterado por los sucesivos alcaldes del PP en la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que desde 2015 debería estar plenamente implantado.

No podemos pedir a la ciudadanía que deje el coche en casa si no se le ofrecen alternativas de transporte sostenible. Y eso son decisiones políticas. El Ayuntamiento ha de dar respuesta a los retos en movilidad y transporte que nos plantea el crecimiento de nuestra ciudad, y ofrecer a los ciudadanos soluciones a la movilidad cotidiana, que pasan por garantizar un sistema público de transporte eficiente, sostenible y asequible, y el fomento de los desplazamientos a través de modos que no consuman energía y no contaminen. Para ello, es necesario reorganizar la red de transporte público y que el autobús se convierta en una alternativa real al coche particular. Solo hay que ver cómo van los autobuses a la Universidad para comprender por qué muchos alumnos prefieren ir al campus en coche. Se deben crear bolsas de aparcamiento en puntos estratégicos de la ciudad, comunicadas con el centro mediante autobuses lanzaderas y evitar así la circulación de centenares de coches cada día por las calles de la ciudad, que tendrían que ser recuperadas para ciclistas y peatones. Hay que seguir invirtiendo en la ejecución de itinerarios peatonales y corredores verdes, y transformar en vías amables la carreteras que hoy parten la ciudad para favorecer los desplazamientos caminando. Hay que rediseñar las líneas de autobuses para hacerlas realmente útiles para los usuarios, implantar líneas circulares que hagan más permeable el servicio y renovar la flota con vehículos eléctricos más eficientes, que no contaminen.