Muchas gracias Almería

Quiero que mis primeras palabras en este espacio, de nuevo como Alcalde de Almería, sean un agradecimiento sincero y de todo corazón a cuantas personas han hecho posible que ello haya sido así. A todos los almerienses que dieron su confianza a la candidatura que tuve el honor de encabezar en nombre del Partido Popular y a cuantas personas, a lo largo de mi vida y mi trabajo diario, han aportado sus valores y energías en la consecución de este éxito. Pero el verdadero éxito no es ganar: el éxito es ser agradecido, porque la gratitud es la enseñanza más grande que podemos adquirir y la herramienta más poderosa para mejorar la percepción de la realidad. Pero sobre todo, afronto este nuevo mandato desde el optimismo en Almería y en la capacidad de los almerienses. Almería está en el umbral de alcanzar una serie de transformaciones y avances históricos que van a ser objetivamente buenos para todos: la llegada del AVE, el final de las obras de la Plaza Vieja, el Paseo Marítimo, el Puerto Ciudad… una serie de avances y mejoras para los que, desde el Ayuntamiento, me propongo generar un marco de estabilidad y seguridad que haga posible que los almerienses veamos cumplidas todas estas expectativas. Un futuro muy positivo a cuya construcción conjunta convoco al conjunto de la sociedad almeriense. Todos y cada uno de nosotros, desde nuestras diferentes posiciones y responsabilidades, podemos aportar a este esfuerzo y sentirnos partícipes de un tiempo especial que va a situar a Almería en la segunda década del Siglo XXI en unas condiciones extraordinarias, que nunca antes habíamos podido disfrutar. Por tanto, me propongo que los próximos cuatros años en la vida municipal se centren en el día a día de las necesidades de los almerienses y dejen de lado las normales, pero en ocasiones totalmente improductivas, tensiones ideológicas. Almería es y será el primero y el último de mis afanes y procuraré estar a la altura de la confianza recibida y hacer honor a mi compromiso con la Constitución con lealtad, con entrega y dedicación a los intereses generales de todos los almerienses sin excepción. Y estoy convencido de que voy a poder contar para ello con colaboración de una oposición leal, a la que animo a permanecer siempre en una actitud tan activa como constructiva. Somos almerienses y estoy seguro de que siempre sabremos encontrar más cosas que nos unan que nos separen. De ese modo, siempre ganará Almería.