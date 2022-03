Mujer, se tu misma

A CABAMOS de celebrar el Día Internacional de la Mujer. Una fecha, 8 de marzo, para celebrar todas y cada una de las aportaciones de las mujeres a la familia, a la sociedad y una oportunidad para poner el acento en determinados retos que aún están por llegar. ¿Es lícito que ante igual trabajo una mujer gane menos por si condición de género? Traigo a esta columna hoy la persona de Mariana Pineda. Hace 191 años que fuera ejecutada en los Jardines del Triunfo, de Granada. Era 1831. La ciudad quedó conmocionada tras el vil agarrotamiento. El resto de España vivía frecuentes ejecuciones públicas por delitos de rebelión, al amparo de un Real Decreto del infame Fernando VII, que establecía la pena de muerte para quien conspirara por la libertad.

Mariana Pineda fue a lo largo del siglo XIX un símbolo nacional de los liberales, entendidos como defensores del poder constituyente nacional y de los derechos y libertades. La ejecución de la piadosa Mariana, bellísima viuda de 27 años, con hijos, conmocionó a los granadinos. La tradición oral la elevó a mito popular. No llegó el perdón y la ciudad de la Alhambra quedó sobrecogida. El delito era de rebelión; la prueba, poseer una bandera, con las letras a medio bordar de libertad, igualdad y ley. Asesinato de Estado de una mujer libre, que no delató a sus compañeros. Marianita, ferviente religiosa, se mantuvo fiel a sí misma y a su ideario y plantó cara al sanguinario represor, negándose a delatar a nadie a cambio de la promesa de libertad. Posiblemente no quiso mencionar el nombre de su amante y primo, Álvarez de Sotomayor, a quien había ayudado a escapar de la cárcel facilitándole vestimentas de fraile y que años más tarde acabaría delatando a sus compañeros desde Gibraltar. Federico García Lorca contribuyó con su "Mariana Pineda. Romance popular en tres estampas", estrenada en 1927, a mitificar su martirio, en donde expresamente quiso hacer hincapié en el aspecto humano, personal y lírico de una mujer valerosa. La vigencia de nuestra heroína está presente en las mil y una historias de mujeres empeñadas en similares luchas a la que ella afrontó con dignidad. ¿Cuándo veremos reducida la violencia contra la mujer? Cuando se acepte el planteamiento de igualdad y la libertad de ellas. En un hogar, nadie es más y nadie es menos, todos suman y ninguno resta, y todos aportan según sus posibilidades. Y todos son iguales.