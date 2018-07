Mujeres ejemplares

Son mujeres, son trabajadoras y siguen, después de 46 y 43 años, al frente de sus negocios en el barrio de El Alquián. Son ejemplo de una vida de esfuerzo y sacrificio, sí; pero también lo son de horas y horas de atención al público sin perder nunca la sonrisa. Es más, quien las conoce y reconoce dice de ellas que siempre han agradado a sus comensales, con un excelente pescado, en un caso, y unos extraordinarios churros, en otro.

Son Araceli Nieto, más conocida como 'La Kika', e Isabel Simón, 'churrera de El Alquián'. Las dos representan a todas las mujeres almerienses que han trabajado duro no sólo para sacar adelante a sus respectivas familias, sino también a la gran familia de Almería. La ciudad no es hoy ni parecida a como lo era cuando estas dos mujeres empezaron con sus negocios. Tampoco El Alquián era como hoy. Almería ha ido mejorando y ha tomado el camino de un desarrollo sin marcha atrás y es gracias, en buena parte, a personas como Araceli e Isabel. Mujeres emprendedoras, que no se arrugan fácilmente ante las dificultades y, sobre todo, almerienses que aman su tierra, su ciudad y su barrio.

Hoy tienen una cita importante. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, les va a imponer esta tarde en el Salón de Plenos el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería, uno de los reconocimientos más importantes de la ciudad. Como él mismo dice, es un orgullo y un honor contar en Almería con gente como ellas. Gente sencilla, que no busca el protagonismo. Al revés, son el máximo exponente del trabajo callado pero continuo. Un trabajo que han dejado claro en los últimos días que no van a dejar tan fácilmente, a pesar de los años y del cansancio.

Ellas siguen estando en el restaurante y en el quiosco de churros. Siguen al pie del cañón, no con tantas fuerzas como les gustaría, pero con la misma ilusión de siempre. Una ilusión que, además, han sabido contagiar a sus hijos. Para Almería es un honor reconocerlas, decía el alcalde, que les agradecía hace unos días que hubieran aceptado este gesto con el que sus nombres pasan a inscribirse en el libro de honores del Ayuntamiento y de la ciudad. Os lo merecéis por ser como sois. ¡Enhorabuena!