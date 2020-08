Mundo virtual

Allí estaba un día más, tumbado sobre la cama, con el móvil entre sus manos, contactando con sus amigos "virtualmente", como de costumbre. Tenía unos dedos con las uñas roídas, era un tic que no había abandonado desde que era niño. Cuando estaba nervioso, se descubría mordiéndose las uñas, hasta que el dolor le hacía desistir. No había conocido lo que era jugar con un balón en la plaza, apedrear un muro viejo, o correr como un rayo por las calles de un pueblo. Él no tenía pueblo, ni hermanos, ni primos que viviesen cerca, o amigos con los que salir solos a jugar. Era el hijo único de una familia acomodada, que vivía en el centro de la ciudad, allí los niños no salían solos. Desde muy pequeño, sus padres lo llevaban por las tardes al parque cercano, donde jugar era disputarse con otros niños los pocos columpios que había. Cuando creció, como no lo dejaban salir solo, le compraron todas las "game boys" que iban saliendo al mercado. Y ese fue el cordón umbilical que le fue uniendo a otros niños en el patio del colegio, o cuando salía con sus padres, y en la terraza de una cafetería se encontraba con otros niños que, como él, tenían una "game" entre sus manos. Los libros que le regalaban de pequeño, pronto quedaron arrumbados, y la vida se iba reduciendo a las cuatro paredes de su dormitorio, donde se refugiaba, con la excusa de estudiar, y fue cambiando los juegos por el ordenador y el móvil. De nuevo sus amigos fueron virtuales, y su familia, una serie de personas que le rodeaban, de cuya historia cada vez sabía menos, como ellos de la suya. En realidad, de sus amigos sabía poca cosa, pasaron de jugar con las máquinas a buscar información por internet de forma compulsiva, y de ahí a confundirse con su móvil, hasta el punto de que no lo apagaba nunca. Perdió la inocencia, le salió vello por todo el cuerpo, empezó a afeitarse el bigote, y conoció a la chica que le volvía loco, pero en casa esos cambios pasaban casi desapercibidos, aparte de alguna broma sobre su nuevo aspecto. Sus padres iban pasando por su vida como una película sin interés, inmerso en su propio mundo. Ayer todo cambió, su padre ingresó en un hospital, con síntomas inquietantes, aunque no se le veía muy mal. Su madre y él fueron sometidos a un interrogatorio sobre los contactos que habían tenido en los últimos días. Eso le irritó, pero se sometió al examen. Sus padres, solo habían trabajado telemáticamente, y no pisaban un bar o una terraza, habían superado la franja de edad más o menos segura, y eran cautos. A él, que nunca había salido de forma habitual, desde que acabó el estado de alarma, se le desató un deseo incontrolado de salir y no paraba en casa. Recordó cómo se reía del miedo que causaba la pandemia, y ahora estaba aterrado, su test había salido positivo y por primera vez pensó en su padre... Su móvil vibró en ese momento, era mamá;" querido, papá está ya bien, solo era un resfriado".