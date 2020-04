Municipio a municipio

Esta semana se habla de la nueva normalidad. Que susto. Me sentí regresando al pasado. Entonces, también alguien con ingenio señaló que tras esa crisis tendríamos una nueva normalidad. Básicamente auguraba que la recuperación sería sin empleo. Por suerte falló. Espero que los de la nueva nueva normalidad tampoco acierten en eso de que trabajaremos desde casa, como perros, pero desde casa. Hablando de perros. Hoy saqué al mío cumpliendo, con gran disposición de ánimo, todas las normas. Ya fueran decretos leyes o las de mi vecino que también ha publicado su propio decreto ley y sus propias sanciones. En este caso amenaza con avisar a la policía. Pero no para que le internen a él, no. Para que detengan al resto de la calle. Alguien dijo que aquí, le das a uno el palo de la fregona y capitán general.

Me disperso. Paseaba al perro y una señora, que sabe dónde trabajo, me habló del suyo. Es un poco prostituta y me preguntó cómo podía acreditarlo para recibir esa ayuda que anuncian. Ya le dije, aliviado, que eso es de otro ministerio, pues creo que se refiere a la renta mínima. En fin, nos estamos adaptando, y buscamos de donde coger para tirar un poco más, celebrando que ya se hable de reconstrucción (para que quede claro la inmensa tarea). Nuestros municipios, ahora que se extiende el consenso político empiezan a preparar separa ello. ¿De dónde parten? Hemos comentado los ERTEs y su evolución. Resulta ya un poco antipático insistir. En las idus de marzo se dobló otra curva, la de creación de empleo y enderezó otra, la de su destrucción. En febrero todos los municipios de Almería tenían menos parados que en 2013, el año del inicio de la recuperación. En la capital 8.102 menos que en 2013, y 362 que en 2019. En total, 18.796. Un mes después, marzo, el total de parados era de 21.375, y superaba en un 11% a los existentes en 2013. La capital perdió en 15 días, todo lo recuperado en seis años. Miren El Ejido, la Agricultura ha sido un buen colchón. En febrero el paro era inferior en un 38% al existente en 2013, en marzo la cosa ha ido mal, pero solo hay 9 parados más que hace seis años. O Roquetas de Mar, que si en febrero tenía un 20% menos de paro que entonces, en quince días perdió todo lo recuperado y el paro supera a marzo de 2013 en un 13%. Sientes cierta congoja al pensar en tanto sufrimiento de estos años para volver a la casilla de salida. Todos dicen que esta vez será diferente, que en 2021 la recuperación será importante. Bien, ojala, confiemos. Todo el rato estamos confiando. Solo pedimos que nuestros gobernantes acierten.