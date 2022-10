La NASA y yo

Aunque no sea de buena educación, comienzo por aclarar lo mío. En el año 90, aproximadamente, mi hijo mayor y yo aparecemos en una foto de la Caseta de la Feria de Almería, en la que le acerté con el perdigón, a la primera, a la púa que disparaba la cámara Polaroid: es para ver la cara de asombro de mi hijo, y la mía. Desde entonces no he disparado un perdigón más. Viene esto a colación, porque a 11.000.000 de Km de la Tierra estaba Didymos (gemelos), los problemas nunca vienen solos, que es como una piedra redonda de 780 metros de diámetro, y alrededor suyo estaba dando vueltas de 1200 m de radio, Dimorphos (dos formas) que tiene un diámetro de 160 m, y lo único que se les ocurrió a los de la NASA es ver si eran capaces de acertarle a Dimorphos, el chiquitillo. El viaje de DART, o sea el DARDO que lanzaron, ha durado 306 días y como decíamos de pequeños "ha atinado" a la velocidad de 22.000 km/h, suficiente para disparar todos los radares de Tráfico que haya a su alrededor. ¡Y todo por 300 millones de dólares bien administrados!