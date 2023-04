NEGACIONISTAS Y SEMANA SANTA

Hace unos días, mientras tomaba cervezas en un céntrico bar de la capital, escuchaba hilar fino a los nuevos jinetes del negacionismo, una especie surgida al amparo de los fake news de las redes sociales, una forma de ser, que son ya como una epidemia de nuestros tiempos. Estos seres son los que, antes de que termines de hablar, van y te dicen "no, no y no". Hay varias especies: los pragmáticos, los ortodoxos, los ideológicos y los negacionistas interpretativos. Es esta última especie la que era objeto de mi atención. Los escuchaba argumentar apasionados, sin rigor informativo, sobre lo absurdo que es este tiempo de Semana Santa y banalizaban acerca de la participación y valores que este tiempo litúrgico representa para la mayoría de los ciudadanos. Hay gente antisistema que vive la vida con frustración, atropellando el sentido común, instalados en la desesperanza, con goteras en la azotea, que razonan desde un cierto izquierdismo lapidario, así, a las bravas, disfrazados con la ropa de la ignorancia, la estupidez o el falso progresismo, sin enterarse de que el enemigo de la sociedad actual y la democracia no es capitalismo sino la institucionalización del racismo, el extremismo de la incorrección política o el rechazo a nuestras costumbres y tradiciones. Peroraban, como digo, contra esta forma que tiene la gente común de expresar sus tradiciones y si sí, o si no de su pertenencia a lo cultural o a lo religioso. Y lo manifestaban en voz alta con expresiones que más parecían pedradas contra todos aquellos capaces de emocionarnos ante el fervor del cantar de una saeta, el paso de los cofrades bailando el trono o la belleza imaginera que portan nuestras procesiones. Ante las reflexiones de boquilla de esta gente polarizada, de chapa, camiseta y rastas a quienes parece no importar las ideas de los demás, lo mejor es buscar una esquina adecuada en la ciudad para contemplar esa explosión de belleza que es la Semana Santa, que ellos niegan. Relájate y contempla cómo desfilan ante ti todo un patrimonio iconográfico que atesoran las hermandades almerienses. Admira las espléndidas piezas escultóricas de la escuela sevillana de Castillo Lastrucci, la madrileña Coullaut y Ortells, la almeriense de Perceval o el barroquismo del imaginero Dubé. Todo ese patrimonio artístico se muestra durante estos días libremente, como un enorme museo, a los ojos de quienes se emocionan ante la belleza plástica de las imágenes, el sentir expresivo de un pueblo y la profundidad teológica que encierra. Acerca tus sentidos a esta genuina Semana Santa almeriense, que forma parte del hecho diferencial de otras ciudades, y quedarás atrapado por esa forma religiosa de sentir los almerienses que la hace distinta y singular. Así es que, lo mejor es pasar del cieno negacionista, especie crecida a la sombra de internet, para que nadie te guinde la satisfacción de disfrutar a placer estos días y deja a los artífices de la cultura woke y la posverdad en manos de sociólogos, psiquiatras y filósofos.