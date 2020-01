NOCHE DE MAGIA

Comienza a apretar el frío y los árboles desnudos señalan al cielo con sus desabrigadas ramas. Pequeñas nubes evanescentes, llenas de sabor a castañas asadas, inundan las calles con su dulce aroma. Pronto, la brillante estrella que durante milenios condujo a Belén a inocentes pastorcillos y poderosos regidores, lucirá sobre la aguda punta de abetos artificiales, engalanados con motivos nórdicos, muy en consonancia con el clima de Oriente en estas fechas. Cuando este país dormitaba, enroscado sobre su piel, ajeno a cuanto sucediera en la vecina e impía Europa, los abetos formaban parte del imaginario popular, porque aquí lo que se montaba era "El Belén". Zambomba y pandereta en mano, los paisanos cantaban villancicos, bebían anís, y degustaban mantecados. Los días previos a la Navidad las familias recogían el taray, el musgo y la tierra con la que lo construirían. Se disponía un cielo estrellado, sobre un paisaje nevado de suave talco, emulando la fría nieve ausente, llenándolo de casitas esparcidas sobre sacos de harina, colocados a modo de montañas y valles, con el "portalico" en el centro. El musgo y el taray le daban un aspecto real, completando la estampa, ríos y estanques, formados con piedrecitas y papel de plata, simulando un lento caudal de agua, en el que pescaban pacientes pescadores. Los villancicos, hoy solo rumores milenarios, anclados en la memoria, eran el mágico sonido que llenaba de alegría las casas de los abuelos, que bondadosos, nos acogían en navidad. Papá Noel y sus renos, aún no habían llegado a estos cálidos rincones, así que los niños pasábamos las fiestas encandilados con la idea de los Reyes Magos. Esperábamos ansiosos a que llegasen, con sus pajes, sus camellos y sus bolsas cargadas de regalos. Todos éramos dócilmente buenos esos días, tensionados por la emoción. Todavía no acierto a saber cómo se enteraban de nuestro comportamiento, sabiendo exactamente si habíamos sido buenos, o castigados por desobedientes. Mira que los espiábamos! Hacíamos turnos, primos y hermanos, en largas noches insomnes, con la ilusión de pillarlos "in fraganti", en el momento en que depositaran sobre nuestros pequeños y destrozados zapatos, los regalos, que difícilmente eran los que habíamos pedido, dejándonos el sabor agridulce de la alegría de recibirlos y la decepción de no haber conseguido la bicicleta con la que habíamos soñado todo un año. Los mayores les dejaban licor y mantecados sobre la mesa, y agua para los camellos, con la esperanza de enternecerlos, y se dignaran a cumplir sus inalcanzables deseos. Hoy, villancicos, zambombas y pandereteras, duermen en los desvanes de la memoria, junto con los pastores, el "portalico" y el niño Dios. Ya sabemos por fin de qué iba el cuento, los reyes existen, y justo este año me han traído la ansiada moto (previa concesión de un préstamo) .