NOCHES EN BLANCO

Siento un pellizco desazonador en la barriga. Abro los ojos, y todo es oscuridad. Me muevo perezosamente, arrebujado al calor del nido en el que dormito. Silencio, nada se mueve a mi alrededor, apenas se percibe una respiración apagada. Me vuelve a dar retortijón, y lloro. Primero bajito, pausadamente. Nadia acude, y entonces aspirando bien, grito con todas mis ganas, a pleno pulmón, llorando con desconsuelo. Sé que este truco no falla. Antes de expulsar todo el aire de mis pulmones, una mano fuerte, grande y cálida me acaricia el pecho. Por un momento, me calmo, expectante. Pero nada, todo a oscuras y en silencio. Apenas se perciben las sombras de las cosas que hay en la habitación, iluminadas por la tenue luz que entra por la ventana. Me estoy impacientando, y vuelvo a gritar, ahora con más ganas y enfadado. Tengo hambre, y estoy despierto. Este silencio me aburre, necesito ejercicio. Lloro más fuerte y me agito nervioso. En esta ocasión, unos brazos más menudos y acogedores, me levantan y me acunan contra su regazo. Chist, chist….Que no, que tengo hambre! Se enciende una luz pequeña, diminuta como yo. Veo su cabeza agachada sobre mi rostro, escudriñando que puede pasar para tanto griterío. Está despeinada, con ojos hinchados, y un poco de mal humor. Pero a mí no me importa. La barriga me sacude, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, no se esperar. De pronto, en un momento de descuido, me encuentro con la boca tapada con ese artilugio detestable, con el que me quieren callar cuando molesto. Es blando y se adapta a mi boca, pero por más que succiono no sale nada. Cero. Quiero seguir llorando, pero mi voz se acalla, por tener la boca ocupada, impidiéndome reclamar lo que es mío. Lo empujo con la lengua y en ese momento, grito más que nunca. Ella me canta, y me mece entre sus brazos. Él, somnoliento, se dirige a la cocina. Coge el biberón, lo llena y lo calienta. Me parece que ha pasado un siglo. Por fin me lo ponen en la boca, y succiono como si no fuese a haber un mañana. Ellos piensan que, como soy pequeño, no entiendo las cosas. Pero creo, que quienes no entienden nada de nada, son ellos. No querían un mini-yo? Pues aquí estoy, y he venido para quedarme. Acabo hasta la última gota del líquido reparador, y en un segundo, mi padre me pone sobre su hombro. Eructo satisfecho, apenas puedo sostener la cabeza y me rindo al sueño reparador. Ellos me miran, de pie junto a la cuna. Con los ojos hinchados, medio vestidos y con la cara de agotamiento, ella le dice: y querías la parejita, no?, pues te vas al Ikea y la compras!!. Yo percibo su aliento junto a mi nuca, siento el amor más cálido: el de unos padres embelesados, mirando sonrientes a su retoño.