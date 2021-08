EN NOMBRE DE TODAS ELLAS

Tayeba Parsa tiene una mirada sólida y directa no despojada de ternura; sus ojos almendrados, serenamente perfilados, se ofrecen firmes y serenos. Hay poder en ella, un poder que no se adquiere, que se tiene, que se impone solo y sin estridencia; el que se precisó siempre para ser jueza en Afganistán. En el retrato que observo, Tayeba porta un velo negro que no llega a sujetar un mechón azabache sobre su amplia frente; los labios, delicadamente adornados de carmín escarlata, permanecen prietos, sin esfuerzo, decididos, imperturbables.

Ahora los taliban han retomado el poder en su país. La vieja nación asiática nunca fue libre, realmente; pero en este momento leo en la CNN como una multitud trata de huir de aquellos bárbaros colgándose de las pasarelas que unen la terminal del aeropuerto y los aviones occidentales. Y mis 270 colegas magistradas, con otras muchas mujeres y niñas han quedado a merced de ellos. Las mujeres ya no podrán recibir educación, ni acudir al médico, ni disfrutar de servicios esenciales. Les esperan castigos horribles y prohibiciones insoportables; a muchas de ellas, solo la muerte. La pesadilla de la que no llegaron a despertar ha vuelto con toda su ferocidad y se ha instalado en Kabul.

La pregunta que cabe hacerse es cuantos ojos, cuantas almas podrás atravesar el valeroso semblante de Tayeba; a cuantos ánimos podrá perturbar su bravura en estos días de desidia e indiferencia. Cómo esa luz impávida y vibrante podrá arrugar la frente de los occidentales, cansados de seleccionar a sus compañeros de farras entre familiares vacunados; cuánto peso podrá descargar sobre nuestros relajados hombros mientras arrastramos los pies pálidos al abrigo de la arena de playa. De esa que no se halló bajo los adoquines.

Ellas tienen miedo, porque el miedo es propio de valientes. Nos piden ayuda porque una caterva de bestias ha decidido aniquilarlas; pero no se engañen, cuando no sabíamos ni de su existencia (ah, pero ¿hay mujeres juezas en Afganistán?), ellas ya morían por todas (por todas, por usted también), para que nadie les torciera el brazo. Porque ya basta.

En nombre de mi compañera, magistrada también; de nuestras hijas, Adriana y Claudia; de Tayeba y sus 270 compañeras; en el de todas las mujeres del mundo, les ruego, hoy, a ustedes, un minuto solo, solo uno, para clamar por ellas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqbbhKo-PRwyGzC2LpcYXRh5gtHNFfy5T1tnJxGpKxZQOyg/viewform