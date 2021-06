NUEVOS ÁNGELES

Lo normal es que cuando una compañía ve que su facturación cae en picado, se ponga a cambiar radicalmente su imagen y su modo de vender. También es normal que ese cambio lo justifiquen con razones morales, medioambientales, feministas, inclusivas…O sea, que dicen que van a ser "justos y benéficos" como predicaba nuestra primera Constitución en 1812. Y este es el caso de la afamada marca de ropa interior femenina Victoria's Secret. Anuncian que estaban equivocados y que "necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y ser lo que quieren las mujeres", según el nuevo baranda de la compañía, Martin Waters. Así que, se acabaron los "ángeles de Victoria's Secret" y de aquí en adelante los modelos lo serán no por sus cuerpos de sílfides sino "por sus logros profesionales".

Y ya han dado una lista de las primeras siete: deportistas, empresarias, arquitectas, periodistas, sicólogas y cosas así. No hemos tenido tiempo de ver todas las imágenes de estas siete embajadoras de la lencería de la mujer actual, pero eso sí, hay variedad de nacionalidades, de razas, de ocupaciones y de edad. Incluso hay una modelo de tallas grandes y mestiza. Una entre siete delgadicas. Para empezar, no sabemos de dónde se sacan los de VS que las mujeres que usaban hasta ahora de reclamo eran del tipo que les gusta a los hombres. ¡Craso error! Al hombre medio (y al entero) no le gustan esos escobones entecos, con los huesos asomando por la pelvis y las clavículas más salientes que los pechos.

Por ese camino no van bien. Si querían dejar de darle gusto a lo que quieren los hombres no tenían que haber cesado a las "radiografías de un silbido" que han venido utilizando. Los hombres que compraban esta lencería para regalárselas a sus señoras o señoritas creían, ingenuos de ellos, que con esos atavíos iban a estar más contentas, pensando que sus compañeros las veían similares a las modelos de marras.

Ahora, a los nuevos cuerpos que van a exhibir la ropa de VS, las mujeres no las van a ver como espejos a imitar, con lo que veremos a ver si la empresa no empeora sus beneficios con unas aun más magras ventas. Dudamos que, ante la selección de esas siete modelos que hemos comentado más arriba, las mujeres españolas -y mundiales en general- se puedan sentir identificadas, pues predominan las jóvenes, delgadas, deportistas y activistas. Pero, en fin, todo sea por el aumento de ventas, disfrazado de corrección política y amplitud de miras.

Ya veremos.