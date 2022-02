Nadando en millones

El papel lo aguanta todo y las palabras se las lleva el viento, o no. El lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo a bien visitar Níjar. Viaje rápido, faena de aliño, sin preguntas y a otra cosa. Pero la lección la traía bien aprendida. No es para menos. Y si no me creen, miren los titulares: "El campo almeriense es ejemplo de transformación energética"; "El Consejo de Ministros aprobará el martes (el pasado) un gasto de 1.000 millones para la agroindustria". Ustedes comprenderán que con estas palabras salió a hombros, cortó dos orejas, el rabo y dio dos vueltas al ruedo. Nadie pudo preguntar nada y de él tampoco salió una sola palabra relativa al AVE entre Almería y Murcia y las obras casi paralizadas. Pero eso no importa, era lo de menos.

Vayamos por partes. Que Almería es un ejemplo de transformación energética es una evidencia. Al igual que lo somos en ahorro de agua. Ambas circunstancias son posibles gracias al trabajo y al esfuerzo de los innovadores. Empresarios arriesgados que han comprometido todo su patrimonio para sacar adelante un territorio que, cuando transcurran décadas, será estudiado como ejemplo de innovación, competencia, respeto por el medio ambiente y amor por la tierra.

Lo mil millones son a nivel estatal. Fondos europeos, a los que se podrán acoger aquellos que presenten proyectos que se ajusten a lo solicitado, y a los que habrá que sumar capital propio. A nadie le amarga un dulce, y si es en forma de euros muchos menos. Habrá que tomarlos y hacerlos rentables, como todo o casi todo lo que tocan los innovadores de esta provincia. La lluvia de millones no sólo la trajo bajo el brazo el presidente del Gobierno de España. Algo similar ocurría dos semanas atrás cuando la Junta de Andalucía, con su presidente a la cabeza, celebraba en Almería un Consejo de Gobierno.

Esta vez la cifra fue más modesta. Estamos hablando de la Comunidad Autónoma, pero aún así Juanma Moreno puso sobre la mesa proyectos por valor de 250 millones de euros. Dinero contante y sonante, que esperemos haga parada y fonda en Almería por el bien de esta provincia.

Quiero creer que tanto ofrecimiento en época preelectoral se va a cumplir. Pero lo cierto es que albergo serias dudas de todas y cada una de ellas: las del Gobierno de España y las del Gobierno de la Junta. La prueba del algodón debemos hacerla cada día. Recuperar promesas de antaño, rebuscar en la hemeroteca y situar negro sobre blanco cuando nos visitan y nos permitan preguntar aquello que es una realidad, lo que está proceso o lo que duerme el sueño de los justos en el baúl de los recuerdos de Karina.

Es la clave sobre la que se debe asentar el compromiso de quienes ofertan. Deben saber que cuando salen de ruta por las provincias, los que aquí habitamos no siempre comulgamos con ruedas de molino.