Nadie se va a quedar fuera

L AS llamadas se cruzan sin cesar. Los contactos se multiplican y el Gobierno de la Junta trata de cerrar los flecos de los nombramientos que están por venir. Hay que ver lo que le gusta a un político un jugar con ellos. No se pueden imaginar cuantas llamadas, cuántas consultas, reuniones y parafernalia para elegir delegados. Y es que hay que poner de acuerdo a tantos que cada uno de ellos se convierte poco menos que en el parto de los montes. Lo único claro, hablando con unos y con otros que nos queda, es que nadie o casi nadie de los que están o han sido se va a quedar fuera, que no es poco.