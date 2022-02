El zumo de naranja y la remolacha tienen en común un notable contenido en azúcar. El primero lo traigo a colación hoy porque el Ayuntamiento de Gádor ha programado la X Fiesta de la Naranja para mañana domingo, si el tiempo o la covid no lo impiden; y no parece que el tiempo esté para llover, por desgracia. Una de las atracciones más notables es una fuente de zumo. Muchos creen que con tomarse un vaso de zumo de naranja ya han cumplido con la ingesta de fruta recomendada. Desde luego, mejor un zumo que nada, pero se queda en la pulpa la fibra y parte de vitaminas y minerales. Un vaso de zumo tiene 25-30 gramos de azúcar libre, mientras que mezclado con la pulpa va a la sangre mucho más lentamente.

La remolacha no se toma en zumo (ni casi de ninguna forma en nuestra cocina tradicional), pero se cosecha para extraer el azúcar. Estos días ha saltado a la actualidad por mor de las elecciones en Castilla y León, donde fue un cultivo muy subvencionado y hoy no lo está, por lo que ha servido para poner a parir al gobierno. No importa el hecho de que las subvenciones han caído porque la UE (y medio mundo) está por un menor consumo de azúcar. Ni que eso empezara hace veinte años, cuando gobernaba Aznar. Cuando se acercan elecciones se defienden los vertidos al Mar Menor, los riegos ilegales en Doñana o cualquier otro contradiós. Y menos mal que no hay cultivos de palma en España.

Veamos un par de opciones para un consumo saludable de naranja y remolacha. La "naranja preparada", postre popular hace años, es mucho mejor que el zumo y da poco trabajo más. Se pelan las naranjas, se cortan en rodajas y se espolvorean con azúcar, canela y, a veces, un chorrito de PX o Coitreau. Para niños, diabéticos y reacios al azúcar, se rocían con zumo de limón, que aumenta el dulzor, canela y se pueden poner sal y gotas de AOVE arbequino. Para el disfrute de la remolacha es muy adecuado el salmorejo, sustituyendo parte del tomate por remolacha cruda o cocida. En Córdoba, cuna del salmorejo, también hacen con remolacha una variante de la mazamorra, que es parecida a nuestro ajoblanco y a la porra crúa de Archidona. Lo hace de maravilla Víctor Corchado en su estupendo restaurante Envero, con un perfecto equilibrio entre almendra y remolacha. Allí, por cierto, he tomado las mejores croquetas de mi vida. y eso que a mí me salen divinas.