Una Navidad diferente y prudente

Los cambios motivados por la COVID van a hacer que este año la Navidad sea diferente para todos. Pero diferente no es peor. Por eso quiero hacer un llamamiento a todos los almerienses para que celebremos estas fiestas con la misma prudencia con la que nos gustaría que los demás la celebrasen. Y no por reiterado deja de ser importante estos días el mensaje de las tres emes: mascarilla, manos y metros. Y para ayudar a invertir la tónica del desconsuelo y preocupación generalizada en muchas familias, especialmente entre aquellas en las que la pandemia ha dejado un hueco irreparable, el Ayuntamiento quiere ofrecer a todos los almerienses una programación navideña que nos haga sentir que nada nos une al futuro con más fuerza que la esperanza. Quiero agradecer la colaboración de las asociaciones de comerciantes de Retamar/Toyo, Alquián, Zapillo, La Cañada, Mediterráneo y Nueva Andalucía, con los que hemos empezado ya a llevar la luz y el color de Navidad a los barrios, algunos de ellos por primera vez. Además de las luces, hemos distribuido por la ciudad elementos ornamentales en Mercado Central, Plaza de la Catedral, Plaza de las Velas y Puerta Purchena. Habrá arcos de luz en las zonas comerciales y un Mercado de Navidad con 77 casetas de ambiente nórdico en el Paseo y la Rambla, en donde insistimos en evitar las aglomeraciones. En este sentido, la Plaza Vieja será un punto de interés navideño para toda la familia y allí estará el Buzón Real, para depositar allí las cartas a los Reyes Magos, que aunque no podrán celebrar su Cabalgata, se van a ocupar de hacer llegar caramelos a casa de los niños y por supuesto, les dejarán regalos la noche del 5 de enero. El Belén Municipal, por cuya distribución quiero dar las gracias a la Hermandad del Prendimiento, se instalará como en los últimos años en el Museo de la Guitarra, y se podrá visitar con reserva previa online para facilitar la seguridad. Una seguridad que es la premisa básica de la Programación de Cultura, que se desarrollará con las más estrictas garantías de control respecto a los aforos y distancias. Actuarán primeras figuras como Los Rebeldes, Natalia Lacunza, Ara Malikian, Lagartija Nick, Ballet Flamenco de Andalucía, Depedro o María Villalón. Con esta programación queremos que Almería nos invite a sentir que, por encima de las circunstancias, está nuestro deseo de compartir, de disfrutar y de ser felices