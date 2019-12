La Navidad es un lindo relato

Llega la Navidad, un tiempo amable que identificamos con los atavíos coloristas, la exquisitez gastronómica, los regalos, la convivencia familiar y las sonrisas: quizá los días más sonrientes del año. Pero la Navidad, como el resto de las fiestas que rompen la rutina, y hasta la propia rutina, son puro cuento. Todas nuestras vivencias son relatos ficticios que cada cerebro conforma para relacionarse con los demás, con el entorno, con la vida. No ser consciente de esa entidad existencial te lleva a vivir al pairo de los vaivenes hormonales y de los manipuladores sociales o de los señores de las guerras y las miserias. Y no exagero. Lo dice por ejemplo el profesor G. Feixas al afirmar (La Personalidad, EMSE) que el cerebro construye, a través de la experiencia, la realidad en la vivimos porque ni los colores, los sonidos o los olores que percibimos existen físicamente por sí mismos. O sea, que el espacio que ocupamos no tiene color, sonido ni texturas. Todo eso lo reorganiza la mente para que nos resulte manejable. Así que «reaccionamos o sea sentimos, pensamos, hacemos cosas, deseamos en función de esas percepciones construidas por nuestro cerebro, no de la realidad misma a la que no tenemos acceso sin esa percepción». Es decir, que nuestro cerebro capta información que transforma en un modelo o mapa de la realidad, «de forma que nuestras percepciones tienen más que ver con este modelo que con la realidad misma». Todo un axioma, hoy científico, que el don Quijote cervantino o el Segismundo calderoniano captaron siglos antes de que la neurociencia lo confirmarse. Y no se trata de ninguna teoría absurda sino de un epitome de cómo es la psique humana, más allá de fantasías teológicas o antropocéntricas sobre las que se forjó esta civilización. Pero ¿saben qué les digo? Pues que entre los muchos y extravagantes relatos que durante mi vida me haya contado a mí mismo, el relato de la Navidad entrañable, de los sentimientos solidarios, del tiempo de los abrazos, los buenos deseos, de los villancicos, de los sueños de que toque la lotería que nunca toca y del futuro mejor que nunca mejora, de las Cabalgas de Reyes y los regalos inesperados, de la ilusión por lograr ver cada año cómo titila la estrella de Belén que nunca vi, y tantas otras ilusiones aparejadas, la Navidad será un simple relato del cerebro, vale, pero que es un lindo relato para quien se lo sepa contar. Feliz Navidad.