Para la Navidad recomiendo deporte

Pocos artículos me quedarán de aquí a final de año, como esto es rotatorio, no sé si volveré a escribirles antes de 2021. Por ello, me adelanto y les animo a que tengan una Navidad deportiva, siempre desde la responsabilidad del distanciamiento social y todas las medidas higiénicas oportunas. Nada mejor que despedir este indeseable 2020 que corriendo para olvidar, para dejar atrás. A mí me gusta correr, confío que allá por noviembre de 2021 la vacuna me permita cumplir el sueño de realizar el Maratón de Nueva York, que llevo preparando desde 2018. No he cejado en el empeño, así sigo corriendo como un loco yo solo a las siete de la mañana o a las ocho de la tarde, haga calor o fresquillo, porque por desgracia aquí frío no hace. El deporte es salud, el deporte es terapia, el deporte es la manera de tener al cuerpo activo, engrasado y con un sistema inmunitario preparado para trabajar. En espacios cerrados con las medidas de seguridad o al aire libre, háganme caso: despidan al 2020 sudando, que es de las pocas cosas que no cambian.