Más Navidad para todos

Siempre he pensado que mirar el futuro con ilusión es forma de vivir anticipadamente la Navidad. Ahora que esos días han llegado finalmente, me alegra poder compartir con todos la ilusión con la que hemos trabajado estos meses en el Ayuntamiento para presentar una programación de Navidad muy completa y llena de novedades. Pero una programación cultural no sería del todo plena si alguna de sus iniciativas no puede ser disfrutada por todos. Y ese es el espíritu con el que hemos preparado en el Ayuntamiento la Navidad y Reyes de este año, de modo que vayamos a tener unas celebraciones inclusivas, sostenibles y abiertas a todos los almerienses, con independencia de su edad, de sus posibilidades de movilidad y sus diferentes capacidades. Después del éxito que supuso en la pasada Feria la ventana de horas sin ruidos que abrimos en las noches para facilitar que todos los niños disfrutasen por igual de las atracciones, esta Navidad vamos a repetir la experiencia con las coronas de los Reyes Magos de la Rambla. Además de eso, también hemos aumentado la apuesta por la sostenibilidad, ya que las bolsas del mercado navideño que se sitúa en la Avenida Federico García Lorca serán de papel, para disminuir el consumo de plástico. Y no será la única novedad en este sentido, puesto que hemos cambiado la pista de hielo artificial por una pista ecológica sintética que estará hasta el 6 de enero en la Plaza de la Catedral. Otro de los puntos de interés estará en la Biblioteca Central José María Artero, con actividades pensadas para los más pequeños y naturalmente, aprovecharemos el cierre del exitoso año de nuestra capitalidad gastronómica con actividades propias de la repostería navideña, para que tengamos una despedida de dulce. Hemos publicado en nuestras redes sociales y hemos repartido programas y folletos de las diferentes programaciones de conciertos y actuaciones que vamos a tener repartidas por Almería estos días, y estoy seguro de que más de una van a interesarte a ti, a tu familia o a tus amigos, porque las Navidades son unas fiestas propicias para el encuentro y la reunión. Y todo ello tendrá el especial colofón de la Cabalgata de Reyes de la próxima tarde del día 5 de enero, que como siempre, será una de las ocasiones en las que Almería sale a la calle para disfrutar de su ciudad. Estoy convencido de que va a ser una gran Navidad para todos. Disfrutemos de ella.