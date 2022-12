Cuando las rutilantes estrellas del firmamento mudan en drones amenazadores y ya no cabe pedir y pensar en deseos íntimos, ante la contemplación de una estrella fugaz, sino el dantesco miedo a una explosión que aniquile el ser y el estar, porque la estela de un misil no equivoca su trayectoria y se acerca al blanco vulnerable. Cuando los villancicos no se cantan con el regocijo festivo de una epifanía gozosa, ya que resultan de un pavoroso desconsuelo que busca el amparo de una esperanza irreductible. Cuando proclamar lo que la libertad sanciona como derechos universales puede llevar al patíbulo de una grúa donde cuelguen, ingrávidos por suspendidos, los cadáveres de quienes no rebajaron su valentía ni callaron la forma de llevarla a las palabras y los gestos. Cuando enfrentamientos sanguinarios y mortandades pasmosas han acabado por normalizarse, ante la insensible frialdad de la costumbre a que lleva la reiteración, e incluso por omitirse u olvidarse con el anonimato o la cortina que esconden o hacen del todo ajenos la miseria o el subdesarrollo. Cuando el necesario buen regir de la gobernanza se turba con el cortoplacismo, la hipocresía, la prepotencia o las banderías, que trastabillan y tambalean el estado de las cosas con la herida abierta de la confrontación y el peligroso desplazamiento del interés común. Cuando comer es una primaria necesidad convertida en un lujo para quienes no estaban acostumbrados a los agujeros de la pobreza, y los pobres de solemnidad ven reducida la subsistencia que alivia las apreturas del malvivir. Cuando la lotería no reparte premios gordos y la festiva pedrea de los pellizcos afortunados, sino que resulta un inesperado reparto de desgracias e infortunios con que se hace presente el nefasto catálogo de la fatalidad. Cuando todas estas circunstancias se reúnen o suceden, cabe preguntarse, en fin, cuándo es Navidad.

Y, aunque quepa el escepticismo e incluso la aparatosidad festiva por una desdibujada coyuntura navideña, la Navidad genuina late -lo lleva haciendo más de dos milenios- donde se necesita que la esperanza alumbre y caliente la oscura frialdad de los desconciertos y las sinrazones; vivifica cuando se anhela una redención salvadora; reconforta cuando acerca una dicha compartida y no efímera. Feliz Navidad.