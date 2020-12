Navidades seguras

Quedan apenas unos días para que este terrible 2020 se vaya de nuestras vidas. Hace justo doce meses encarábamos otro año con ilusiones, con promesas, celebrando con amigos y familiares en torno a una mesa. En el plano político acababámos con la incertidumbre política y ya se oteaba en el horizonte el primer Gobierno de España de coalición de nuestra actual democracia. Pero todo esto dejó de ser importante cuando la COVID19 apareció en nuestras vidas.

Ahora llegamos al final de este 2020 con incertidumbre, temor, tristeza por los familiares y amigos perdidos, por la angustia de saber si tu negocio va a ir bien o mal. El miedo al contagio sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones, si no la más importante, de nuestro día a día. Por eso, quiero utilizar este espacio para mandar un mensaje de esperanza a los almerienses: vamos a salir de esta situación y debemos hacerlo convertidos en mejores personas porque hemos aprendido que la solidaridad colectiva es el pegamento de nuestra sociedad y porque ya sabemos aceptar una situación imprevisible con una conciencia y una responsabilidad. Ahora toca poner en valor la unidad, la responsabilidad y la solidaridad del conjunto de la sociedad almeriense, y por extensión, de la española.

Nos despedimos de este 2020 con un rayo de esperanza gracias a las primera vacunas, lo que supone un hito en la colaboración privada, la ciencia y las administraciones públicas. Pero, aunque 2020 se marcha, el virus aún no. Por eso debemos extremar las precauciones, cumplir las normas y proteger a los nuestros, especialmente a nuestros mayores. No podemos permitir que las ganas de abrazarlos y de estar con ellos hagan de ésta su última Navidad, una Navidad que no puede ni debe ser como las de otros años. Hasta eso nos ha quitado este virus.

Para 2021 les deseo a todos los almerienses un futuro esperanzador, un año nuevo en el que nos despertemos de este mal sueño que está siendo 2020. La recuperación económica va a empezar devolviendo los empleos perdidos, mejorando los negocios y las empresas, y para ello contamos con unos Presupuestos Generales del Estado y con las esperadas ayudas de la Unión Europea. El esfuerzo de miles de empresarios, pequeños autónomos y trabajadores para mantener a flote nuestra economía, junto al papel de dique de contención que han realizado las administraciones públicas, nos pone en la senda de la recuperación económica, social y laboral. Y por ello debemos brindar y encarar 2021 con seguridad y esperanza.