Necesidades y sustentos primariosLa suerte está echada en las primarias

Los sustentos primarios -no debe discutirse tal carácter del alimenticio pan de cada día- bien merecerían una avenida principal en lugar de una calle estrecha. Además, puestos algunos próceres municipales en la revisión, un tanto maniquea, del callejero, poca controversia encontrará esta dedicación, salvo que se repare en un uso vulgar y libidinoso del término "conejo" que acaso haría menos aceptado el acierto de poner con ello nombre a una calle. Sea como fuere, la relevancia de las cosas sencillas, por principales y esenciales, tal vez tenga que ser más expresa y destacada. El pan, acompañado o no de la carne de conejo, connota el alimento y sustento con que reponer las provisiones del cuerpo -el alma necesita otras providencias-. Pero, en relato bíblico, trae causa de un castigo a la desobediencia del hombre, que le llevará a comer el pan con el sudor de su frente -de donde se infiere la maldición del trabajo- por todos los días de su vida, vuelto a la tierra el hombre, venido del polvo y, al cabo, en polvo convertido. Luego el pan, además de materia de tahona, resulta una cuestión mayor; si bien, recuérdese, no solo de pan y de necesidades primarias vive el hombre. / Antonio Montero Alcaide

El trabajo ya está hecho. Hoy los socialistas deciden quién será el candidato del partido a la alcaldía de la capital. El resultado, seguro, que será ajustado. Para el ganador/a la gloria, para el perdedor/a, casi seguro su fin político.