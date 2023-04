¡¡qué vergüenza de algunas personas del futbol!! ¡¡Que hastío de tanto "sacamantecas" que meten la mano en la caja!! Y no podía ser menos esos directivos del Barça y sus muchos satélites que orbitan a su alrededor.

Me explico. José María Enríquez Negreira era un árbitro que encolerizaba a la grada y a los futbolistas, el perfil de un colegiado que adoptaba una postura vertical, de estatua, con el brazo en alto para mostrar con regocijo la amarilla o la roja al jugador de turno. Luego parece que cuando colgó el silbato recogió otras tarjetas. Enriquez Negreira, porque a los árbitros se les conoce, extrañamente, por los dos apellidos -dicen las malas lenguas que para que el aficionado no tenga dudas, cuando se enfada, de su filiación- representa, igual que quien lo contrató, lo peor del deporte, ese submundo de fango que crece como una mala hierba desde hace décadas y que hasta ahora no se había destapado con esa crudeza. Pocos teníamos duda sobre la compra de partidos o esos tongos de las últimas jornadas que retrataban a porteros portentosos dejándose colar balones en sus porterías o a defensas magníficos romperse la cintura en una juvenil jugada. Ese tránsito de maletines que deambulaban por los vestíbulos de los hoteles de turno. Eso se sabía, aunque solo se ha demostrado en contadas ocasiones, pero la compra sistemática de árbitros tiene otro cariz. La vida, en realidad, está llena de gente sin escrúpulos y sobre todo la política y muchos de sus politicastros. En España ya se han demostrado unos cuantos casos en los principales partidos o bien llamados mayoritarios y el personal cruza los dedos para que no sea solo la punta del iceberg. ¡¡Que no haya más, por favor!! Uno tiende a concluir que la condición humana los genera y que jamás podrá evitarse, pero causa mucha vergüenza y hastío esa caterva de personajes de los que se nutren los telediarios y los programas "de baja estopa". Gente del hampa que están en el Hemiciclo y a quien se paga de los impuestos de todos nosotros, incluido usted amigo lector y este que suscribe. "Negreiras" con contrato. Como José María Enriquez Negreira. Ojo al dato. Debemos estar atentos a la rueda de prensa del jefe de máquinas del Barça. Todo quedará en nada. Y la culpa la tendrán el Real Madrid, el gobierno de España y los españoles. O si no al tiempo.