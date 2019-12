Negro sobre blanco

Esta semana ha quedado aprobado el presupuesto andaluz para el próximo año, el segundo del gobierno de las tres derechas. Unas cuentas en las que hemos echado en falta un compromiso claro con la provincia de Almería, y les explico por qué.

Antes de ello me quiero referir a lo hecho durante este año con el presupuesto en vigor, en el que prometieron una inversión de más de 120 millones de euros para Almería. Al llegar el final de diciembre, hemos podido comprobar algo que ya anticipamos: que no era verdad lo que prometían.

Sería oportuno que, igual que anunciaron esa inversión, ahora nos dijeran qué han hecho de todo lo que prometieron, como los 55 millones para obras hidráulicas. ¿Han leído algo sobre esto en el último año? Pues eso, que no era verdad, que solo fue un ejercicio de propaganda y poco más, como ocurre con los del próximo año, donde hablan de 142 millones para Almería. En las cuentas de 2020 siguen por los mismos derroteros y temas como el segundo hospital de Poniente y las urgencias de Roquetas de Mar, la ampliación del Hospital de Poniente o el proyecto para un nuevo centro de salud en Huércal-Overa no aparecen. Tampoco existe un compromiso con las infraestructuras educativas que es necesario construir o ampliar, no hay ninguna referencia para garantizar el abastecimiento en el Almanzora, Tabernas o Nacimiento o para reforzar el suministro eléctrico o para una nueva desaladora en el Levante. Nada hay para luchar contra la despoblación. Desde que gobiernan las tres derechas, los planes de empleo han desaparecido de los presupuestos y ni siquiera se han acordado del nuevo acceso a Almería desde Viator.

Ante esta falta de compromiso hemos planteado diversas enmiendas, por valor de 150 millones de euros, para atender las necesidades de nuestra provincia, que no son ni más ni menos que las que nosotros habríamos atendido de haber continuado en el gobierno. Ninguna de ellas ha sido admitida por las tres derechas, de modo que 2020 será un año perdido.

Negro sobre blanco ha quedado demostrado en este año que no han cumplido con lo que prometieron y negro sobre blanco ha quedado escrito en las cuentas que han aprobado para 2020 que no existe un compromiso con la provincia de Almería y sus necesidades concretas. Seguiremos hablando durante el próximo año de estas necesidades hasta conseguir que sean atendidas.